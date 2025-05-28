Предлагал за $10 тыс. повлиять на уголовное производство: в Украине задержали областного прокурора. Фото

Правоохранители задержали прокурора одного из областных отделов прокуратуры при попытке получения неправомерной выгоды. По данным следствия, чиновник требовал от гражданина $10 тыс за обещание использовать служебные связи, чтобы повлиять на ход уголовного производства, которое находилось в компетенции другого прокурора. Речь шла о содействии в заключении соглашения о признании виновности.

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О разоблачении сообщил Офис Генерального прокурора Украины. Подозреваемый предложил "решить вопрос" с коллегой по делу, касающемуся получения взятки, и пообещал договориться о более мягком наказании для обвиняемого. За это просил денежное вознаграждение в иностранной валюте.

Прокурора задержали в момент передачи части средств в рамках спецоперации. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины –злоупотребление влиянием.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Задержание произошло в соответствии с требованиями ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются обыски в служебном кабинете и по месту жительства фигуранта.

Досудебное расследование по делу осуществляет Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на Житомирщине разоблачили земельную коррупцию, которая нанесла 54 млн грн убытков. О подозрении объявили экс-руководителю областного Госгеокадастра Александру Смолянюку.

Ранее, украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая "наварилась" на 90 млн гривен на закупке дров для нужд подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской и Луганской областях. Теперь подозреваемые могут попасть за решетку на 12 лет.

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