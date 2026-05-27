Топ-чиновников мэрии Ивано-Франковска разоблачили в масштабной схеме: брали $26 тыс. с застройщиков. Детали и фото

В Ивано-Франковске областная прокуратура ликвидировала масштабный коррупционный механизм в сфере градостроительства. Во вторник, 26 мая прокуроры задержали трех чиновников мэрии города, которые в сотрудничестве с главой спецкоммунального предприятия сделали выдачу разрешительных документов платной для предпринимателей и застройщиков.

Об этом информируют пресс-служба Ивано-Франковской облпрокуратуры и Офис Генерального прокурора Украины. Было проведено 34 обыска, а общая сумма незаконно полученных денег составляет 26 тыс дол.

Что известно

По версии следствия, подозреваемые организовали систему вымогательства и получения неправомриных сумм от разных лиц за выдачу разрешений в сфере градостроительства, получив по подсчетам четырех задокументированных эпизодов 26 тысяч долларов.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что деньги подозреваемым предоставляли:

одна из местных предпринимательниц оплатила строительные паспорта на три участка (10 тыс долл США );

); представитель сети строительных супермаркетов оплатил градостроительные условия и ограничения для одного участка (5 тыс дол США );

); строительная компания дважды оплатила аналогичные разрешительные документы и регистрацию начала строительства (8 и 3 тыс дол США).

По данным украинских медиа, в деле фигурируют:

главный архитектор Ивано-Франковска Игорь Мусиловский ;

; начальник управления архитектурно-строительного контроля мэрии города Олег Семкив ;

; директор КП "Архитектурно-планировочное бюро-ИФ" Ивано-Франковского городского совета Григорий Качан.

В Генпрокуратуре отмечают, что они гарантировали предпринимателям содействие в переоформлении арендованной коммунальной земли в их собственность.

"Чиновники горсовета выступали непосредственными организаторами и исполнителями оформления и подписания необходимых решений. Директор коммунального предприятия выполнял роль главного контактного звена и пособника, он лично встречался с "клиентами", озвучивал установленные "таксы", убеждал заявителей в неизбежности платы и непосредственно собирал наличные", – сказал Руслан Кравченко.

Дополнительно сообщается, что до сих пор продолжаются 34 обыска, а следователи отдельно проверяют системную передачу взяток от застройщиков и бизнеса.

Все трое чиновников сейчас задержаны и уведомлены о подозрении по части 3 статьи 368 УКУ "Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение". Им грозит до шести лет лишения свободы.

