Топ-чиновника Госвосстановления подозревают в интересе к возобновлению строительства скандальной дороги на Буковель и восстановлении Бородянки – СМИ

Первый заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (Госвосстановление) Николай Бойко мог иметь собственные интересы в восстановлении строительства скандальной новой дороги на горнолыжный курорт Буковель и в участии в восстановлении жилых домов в Бородянке Киевской области.

Об этом пишет издание"Украинские новости" со ссылкой на материал издания "Факты".

Журналисты отмечают, что тендер на строительство новой дороги к курорту отменили в конце прошлого года из-за общественного возмущения. Тогда в Госвосстановлении заявили, что закупки на 9 млрд грн в Ивано-Франковской службе восстановления объявили без согласования с Киевом. И из-за этого и. о. главы службы Любомир Семанив якобы должен был написать заявление об отставке. Однако он до сих пор остается на должности.

"По предположениям, причиной этого может быть нежелание первого заместителя председателя Госагентства Николая Бойко согласовать отставку, что может быть связано с перспективой восстановления проекта после снижения общественного недовольства", - говорится в статье.

Согласно сообщениям СМИ, речь шла о новом отрезке дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км, в которую планировалось вложить более 6 млрд грн.

"Кроме того, параллельно были объявлены тендеры на ремонт отрезка из Надворной в Поляницу за 2,4 млрд грн. Работы должна была проводить компания ПБС.

Косвенным подтверждением интереса Бойко к продолжению строительства стало недавнее обращение народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Копыленко в Государственное бюро расследований, обнародованное изданием "Главком". В обращении депутат просит проверить образ жизни руководителей Агентства, среди которых фигурирует и Бойко", - отмечают авторы.

Из содержания заявления следует, что в течение 1-3 января 2026 года Бойко вероятно находился на отдыхе в гостинице "Тавель" (Буковель) и частном коттедже в селе Ясиня на Закарпатье. Также 3 января его видели в отеле Radisson в Буковеле.

Кроме того, в обращении нардепа отмечается, что в тот же день Бойко имел неформальную встречу в Буковеле с Любомиром Семанивым и представителями бизнес-групп, связанных с компанией ПБС.

Издание отмечает, что Николай Бойко не впервые становится фигурантом скандалов, связанных с потенциальными коррупционными рисками.

Например, в 2025 году его фамилия звучала в контексте аномального увеличения доходов и количества контрактов на восстановление жилья в Киевской области у малоизвестного до того ООО "Украинская строительная компания".

По словам нардепа Ярослава Железняка, речь идет о восстановлении жилых домов в Бородянке на улице Центральной.

"В рамках экспериментального проекта, утвержденного Кабинетом министров в августе прошлого года, на месте двух разрушенных домов планировали возвести новые многоэтажки. На каждый жилой комплекс предусматривалось финансирование в размере 280 млн грн. Депутат утверждает, что цены на строительные материалы были завышены - в среднем на несколько десятков миллионов гривен на каждый дом. По информации Железняка, тендерную документацию готовила именно "Украинская строительная компания", - говорится в статье.

Автор материала добавляет, что "особенностью ситуации является то, что в отличие от других объектов восстановления, для которых бюджетных средств может не хватать, проекты УСК финансируются в полном объеме".

"По версии участников рынка и анализа тендерной документации, для компании создаются преференциальные условия, которые затрудняют участие конкурентов. Это, по предположениям представителей бизнеса, происходит благодаря проектно-сметной документации, не соответствующей реальному состоянию строительства. В результате подрядные организации не могут завершить объекты без корректировок документации, а из-за этого получают санкции в виде запрета участвовать в закупках Агентства в течение трех лет", - пишут "Факты".