Telegram-канал 'Джокер' заблокировали: в каких скандалах зажегся его вероятный владелец

Telegram-канал "Джокер" с порядка 200 тыс. подписчиков заблокировали за распространение личных данных людей без их разрешения. Его владельцем считается Роман Кравец, попавший в скандал из-за выездов за границу во время полномасштабной войны.

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В частности, в воскресенье, 30 марта, Telegram-канал "Джокер" оказался недоступен. Причиной при попытке открыть его указывается "распространение личных данных людей без их разрешения (доксинг)".

"Джокер" – анонимный украинский телеграмм канал, связываемый с Романом Кравцем, бывшим членом партии "Слуга народа".

Канал был известен провокационными публикациями и инсайдами о политике и бизнесе, его обвиняли в политическом шантаже, вымогательстве и пранках над политиками.

Кравец утверждал, что продал Telegram-канал "Джокер" два года назад за 2 млн долларов в криптовалюте, однако не предоставил доказательств этой информации.

В ноябре "Громадське" обнародовало расследование о том, что Роман Кравец снялся с военного учета, находясь за границей. В комментарии СМИ он назвал расследование "циничным фейком" и угрожал обратиться в правоохранительные органы.

А Telegram-канал "Джокер" написал, что "Джокер" – это и есть Роман Кравец, что, мол, давно известно и журналисты зря пытаются его деанонимизировать, хотя раньше он это отрицал.

Журналисты предположили, что, возможно, у Кравца действительно есть основания сняться с военного учета, однако пытались выяснить, как он мог подписывать документы ВВК в Киеве, находясь за пределами страны. И отметили, что именно на этот вопрос ответов не получили.

Кроме того, со ссылкой на источники отмечалось, что Кравец коммуницирует с Офисом президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ведомство не контролирует Telegram-каналов.

"С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из ближайших своих друзей. Еще несколько губернаторов. Для понимания тех, с кем это чучело общается, он всегда делает скрины личных переписок и при случае демонстрирует их всем для поднятия личного веса. Какой просто не существует", – рассказал на условиях анонимности один из должностных лиц.

В конце октября Роман Кравец покинул Украину и с тех пор находится в Европе.

Как писал OBOZ.UA, Роману Кравцу осталось пять позиций до попадания в Верховную Раду. Во время парламентских выборов 2019 года у него был 153-й номер в избирательных списках "Слуги народа". По данным журналистских расследований, в списки "слуг" тогда еще 25-летний Кравец смог попасть благодаря тогдашнему главе ОП Андрею Богдану.

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