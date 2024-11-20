Владелец Telegram-канала 'Джокер' получил статус 'непригодного' во время пребывания за границей: всплыли подробности

Владельца Telegram-канала "Джокер" и 153-го номера в избирательном списке партии "Слуга народа" Романа Кравца сняли с военного учета в июле 2024 года. В документе, подтверждающем, что он ознакомлен с решением Голосеевской ВЛК, указана дата 16 июля.

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Об этом сообщает hromadske. В издании отметили, что при этом с 20 июня по 20 июля Кравец находился за границей.

Решение о снятии мужчины с военного учета принял Голосеевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Именно в этом РТЦК 24 октября ДБР провело обыск, в ходе которого было изъято более 1,2 миллиона долларов наличными. Трое чиновников задержаны по подозрению в содействии уклонению от мобилизации тысяч военнообязанных.

Роман Кравец предоставил редакции hromadske фотографию из больницы, которая якобы подтверждает прохождение им ВЛК. Однако это было не в июле, а 29 мая. Как именно он ознакомился с решением ВЛК и был снят с учета, находясь за границей, мужчина объяснить не смог.

"На фото видна дата, когда я проходил ВЛК, так в Голосеевском, потом отдельно по зрению еще для подтверждения диагноза проходил осмотр в ЦМХО. Я этот ВЛК проходил несколько дней, потом еще ходил несколько раз в военкомат. Ну, смотрите, к "белому" билета моего докопаться, – ну это максимально ошибка, потому что он у меня такой "белый", что прям капец", – отметил владелец Telegram-канала "Джокер" и добавил, что согласен идти к любому врачу.

Расследователи hromadske обратили внимание, что подписи Романа Кравца на двух разных документах – решении ВЛК и соглашении о покупке квартиры в Днепре – не совпадают. Сам Кравец заявил, что его подпись действительно подделали, но, по его словам, это произошло не в решении комиссии, а в договоре о покупке квартиры, которую он якобы никогда не покупал.

Напомним, правоохранители разоблачили целый ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанным помогали избежать мобилизации и уезжать за границу. Среди фигурантов - депутат городского совета и сотрудники территориальных центров комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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