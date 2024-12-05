Осталось 5 позиций: человек Андрея Богдана Кравец-Джокер в ближайшее время может попасть в ВР

Владельцу ТГ канала "Джокер" Роману Кравцу осталось пять позиций до попадания в Верховную Раду. Разговоры об обновлении ВР начались на фоне изменений в правительстве и ряда уголовных дел против действующих депутатов-беглецов Андрея Одарченко и Артема Дмитрука, которых могут лишить мандатов.

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Напомним, в августе 2023 года Николай Тарарин был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под № 147. Как сообщал Укринформ, Тарарин занял место народного депутата от "Слуги народа" вместо Андрея Холодова, полномочия которого были досрочно прекращены 9 августа.

Роман Кравец во время парламентских выборов в 2019 году имел 153-й номер в избирательных списках партии "Слуга народа".

По данным Hromadske, в списки "Слуги народа" в 2019 году тогда еще 25-летний Роман Кравец попал благодаря тогдашнему главе Офиса Президента Андрею Богдану.

"Богдан тогда стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии "Слуга Народа". Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился среди других на Романе Кравце, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду он не прошел", – отмечают в расследовании.

О дальнейшей тесной связи Богдана и Кравца свидетельствуют данные другого расследования.

Тогда стало известно, что владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец в сентябре встретился в Вене с бывшим подсанкционным бизнесменом Сеяром Куршутовым и бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом в лобби венской гостиницы Ritz.

Роман Кравец рассказал, что тогда в Вене "консультировал Андрея Богдана о продажности журналиста и о влиянии грантовых денег на нарушение журналистских стандартов". Андрей Богдан тоже утверждает, что темой разговора были "продажные журналисты".

"Обсуждали диссертацию по теме: "Персонификации исторической ответственности грантовой журналистики в Украине в 2019-2025 годах; основания и условия такой деятельности, которые привели к массовым нарушениям Конституции Украины и Законов Украины, а также ответственность и наказание как способ превентивного влияния на сознание будущих украинских поколений журналистов". Очень интересная тема!" – сказал Богдан в комментарии hromadske.

А уже в конце сентября Роман Кравец снова уехал в Европу, где на данный момент также находится его патрон Андрей Богдан.