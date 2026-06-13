Суд приговорил к пожизненному заключению за гибель инструкторов мужчину, мобилизованного с психическим расстройством: Лубинец указал на проблему

Суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего двух военнослужащих и ранившего еще одного в Черниговской области. После вынесения приговора Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это дело поднимает серьезные вопросы о работе системы мобилизации.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он заявил, что обратился в Офис генерального прокурора, правоохранительные органы и командование Сухопутных войск ВСУ.

По предварительной информации, у мужчины было подтвержденное психическое расстройство. Однако его мобилизовали. Осужденный прошел военно-медицинскую комиссию и получил заключение о полной годности к службе. После этого ему выдали оружие и направили на учебный полигон, где он застрелил двух инструкторов и ранил еще одного военного.

"Суд вынес приговор непосредственному исполнителю преступления — э – му мобилизованному мужчине, который стрелял. Но общество должно получить ответ и на другие вопросы: где ответственность тех, кто мобилизовал этого человека и кто признал его полностью годным к службе", — – отметил Лубинец.

Поэтому Лубинец направил срочные обращения в соответствующие органы. Он требует проверить все обстоятельства мобилизации этого мужчины и дать правовую оценку действиям всех причастных должностных лиц.

Кроме того, омбудсмен призвал начать дисциплинарное производство и выяснить, было ли должным образом учтено психическое состояние мобилизованного во время прохождения ВЛК.

"Я настаиваю на возбуждении уголовных дел в отношении каждого, чьи действия или бездействие способствовали этому ужасному преступлению. Гибель двух военнослужащих в " – " — это трагедия, требующая честного, полного и беспристрастного расследования. Это роковое событие стало не только приговором конкретному человеку, но и тревожным сигналом о проблемах в системе мобилизации, которые государство больше не имеет права игнорировать", — подытожил омбудсмен –.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшего полицейского Ивана Приходько, осужденного за убийство по неосторожности 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, мобилизовали в ВСУ. Его адвокаты просят приостановить дело до окончания войны.

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