Суд избирал меру пресечения экс-мэру Одессы Труханову: подробности дела

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Заседание проходило по делу о служебной халатности, которое, по данным следствия, привело к гибели людей во время непогоды в конце сентября.

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Сторона обвинения требовала о круглосуточном домашнем аресте на 60 суток с ношением электронного браслета, и суд удовлетворил такое ходатайство.

Прокуроры отметили, что у экс-чиновника и его матери есть сбережения, а также связи, благодаря которым он может сбежать из страны.

Поэтому, на заседании 31 октября Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на не менее 60 дней. Его обязали носить электронный браслет.

Сам Труханов не прибыл на заседание лично, однако участвовал в нем дистанционно – через видеосвязь из Одесского окружного админсуда.

Труханов заявил о "спланированной политической диверсии"

Перед принятием решения о мере пресечения он призвал суд не удовлетворять ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, заявив, что не собирается бежать. При этом расследование в отношении себя назвал "спланированной политической диверсией".

"Я как человек ответственный... никогда не пропустил заседаний... Я понимаю, что это такая спланированная политическая диверсия. Ну, буду доказывать [свою невиновность]. Я просил бы не удовлетворять это ходатайство, ваша честь... Я не собираюсь убегать... Буду выполнять все возложенные обязанности", – заявил бывший мэр.

Труханов также заверил, что готов помогать следствию. Он напомнил о своей пожилой матери, которой потребуется поддержка после операции.

На суде его интересы представлял адвокат Александр Лысак, который отметил, что это уже не первое уголовное дело у экс-мэра и он ни разу не пытался убежать.

Отсутствуют официальные данные о прекращении гражданства Труханова

Адвокат Труханова Александр Лысак во время заседания суда заявил, что на сегодня отсутствуют официальные данные о прекращении украинского гражданства экс-мэра Одессы.

"На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханова ни от Государственной миграционной службы, территориального управления... Никакой информации нет о прекращении гражданства", – заявил адвокат.

Что предшествовало

Подозрение Геннадию Труханову было вручено 28 октября. Ему инкриминируют служебную халатность, которая, по версии следствия, стала одной из причин трагедии 30 сентября, когда из-за сильного ливня в Одессе погибли девять человек.

После масштабной стихии в городе подтопило десятки улиц, а системы водоотвода не выдержали нагрузки. Некоторые жители оказались в ловушке в затопленных авто и подземных переходах, что и привело к смертям.

Напомним, Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. В 2024 году он потерял должность по решению суда, а в последние годы неоднократно фигурировал в уголовных производствах по злоупотреблениям и коррупционным схемам в городском совете. Предыдущие дела завершались без приговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, по решению президента Украины Владимира Зеленского, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Труханов отрицал, что имеет российское гражданство, и назвал это фейком. Он заявил, что будет подавать иск в суд и будет оспаривать решение президента.

