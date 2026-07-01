Среди жертв — десятки детей: названа ужасающая цифра погибших на водоемах Украины в июне

В июне 2026 года на водоемах Украины погибли 144 человека, в том числе 35 детей. Это свидетельствует о резком ухудшении ситуации по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года жертвами воды стали 90 человек, в том числе 10 детей.

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Значительную часть трагедий можно было бы предотвратить при соблюдении базовых правил безопасности. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram⁠.

Таким образом, большинство несчастных случаев на воде происходит из-за нарушения правил безопасности, купания в непредназначенных для этого местах и отсутствия контроля за детьми.

Отдельно спасатели обращают внимание на риски купания в состоянии алкогольного опьянения и переоценку собственных физических возможностей, что часто приводит к трагическим последствиям.

Прежде всего, безопасный отдых возможен только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Также крайне важно постоянно присматривать за детьми у воды, даже если они находятся в непосредственной близости от взрослых.

ГСЧС призывает граждан пользоваться материалами на национальной платформе по безопасности "101: Пространство безопасности для детей, родителей и педагогов", где собраны подробные рекомендации по поведению на воде и предотвращению несчастных случаев.

Также OBOZ.UA писал:

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В Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Буковине завершили поисковую операцию на Днестре, где пропали отец и двое малолетних сыновей. Все трое погибли во время отдыха у воды после того, как дети начали тонуть.

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