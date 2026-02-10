Смертельное избиение мужчины в Днепре: суд избрал меры пресечения работникам ТЦК, те рассказали свою версию

Суд Днепра избрал меры пресечения двум из трех работников ТЦК СП, которых подозревают в смертельном избиении 55-летнего мужчины. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО без права внесения залога. В отношении другого объявили перерыв до 10 февраля. Третьего фигуранта отправили на 60 суток под стражу без определения размера залога.

Об этом пишет "Суспільне". Подозреваемые на суде рассказали собственную версию инцидента.

По предварительным выводам экспертизы, смерть мужчины наступила в результате травм головы. Умерший – полицейский на пенсии Олег Лесин.

Версия сотрудников ТЦК

Как отметил прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, по версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК якобы увидели избитого Олега Лесина и решили ему помочь. Они повезли мужчину в военно-врачебную комиссию (ВВК) Днепропетровской области, объясняя это тем, что она работает круглосуточно.

В то же время прокурор скептически отнесся к такой версии. Он отметил, что от места, где они увидели потерпевшего до ближайшей больницы – полкилометра. Зато работники ТЦК решили его отвезти на расстояние почти трех километров

"Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но он обнаружил у него отсутствие пульса", – рассказал прокурор.

Адвокат одного из подозреваемых, Денис Хрипунов, говорит об отсутствии доказательств. Он заявил, что обвинение опирается лишь на допрос сотрудника полиции, который не предотвратил вероятное избиение мужчины.

"Доказательств никаких – нет. Видеозаписи с бодикамер полицейского – нет, судебно-медицинской экспертизы нет", – сказал адвокат в суде.

Что говорят родственники умершего

Родственница Олега Лесина Светлана рассказала в комментарии "Суспільному", что мужчина вышел гулять с собакой и домой не вернулся. Чтобы разыскать его, семья изучала видео с камер наблюдения соседнего дома.

"Проезжал бусик, КИА эта черная. Он проехал вдоль "Китайской стены" и возвращался обратно. А наш Олег – он шел с собачкой, гулял за домом и шел домой. На видео видно, что машина проехала, остановилась, и потом люди в форме ТЦК побежали в сторону, где он был. А потом уже развернулась, подъехала машина, бусик с открытыми дверями. Ну, оно же вечер, поздно, и оно ничего не видно, и драки самой никто не видел", — рассказала Светлана.

Другой родственник умершего, Олег, бывший участник боевых действий, отметил, что такой произвол работников ТЦК недопустим.

"Он офицер, я понимаю, что офицеры до 65 лет военнообязанные. Я тоже на войне был и тоже очень против уклонистов, но такие действия просто недопустимы", – говорит мужчина.

Что известно о смерти Олега Лесина

По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства и транспортное средство ТЦК со следами крови потерпевшего.

Было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК, их задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 6 февраля, в Днепре трое военнослужащих ТЦК до смерти избили 55-летнего мужчину. Он скончался в больнице в результате травмы головы.

