Следователи ГБР обнаружили комнату пыток и установили факты истязаний в Полтавском СИЗО. Видео

Государственное бюро расследований при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Двум сотрудникам уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщили на сайте ДБР. Следствие установило, что работники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия сотрудников.

Для этого на территории медицинской части обустроили специальное помещение, которое использовали в качестве камеры пыток.

В этой небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати и оставляли без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Сообщается, что один из пострадавших за последние три года пережил столь жестокое обращение более 10 раз.

Несколько дней назад оперативники ДБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны – сообщили о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно эти лица завели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Продолжаются следственные действия по установлению всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале стало известно, что в госучреждении "Божковская исправительная колония №16" в Полтавской области действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных. К преступной деятельности причастна администрация исправительного учреждения.

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