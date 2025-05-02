Скрывался в Германии: в Украину экстрадировали подозреваемого в торговле людьми. Фото

В Украину экстрадировали жителя Житомирской области, подозреваемого в торговле людьми. 55-летний мужчина скрывался от следствия в Германии на протяжении нескольких лет.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

"По инициативе правоохранителей Житомирщины и при содействии коллег Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ мужчину задержали и экстрадировали в Украину. Правоохранители собрали доказательства причастности фигуранта к торговле людьми, вымогательства и мошенничества, совершенных на протяжении 2020-2021 годов", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования мужчина исчез: не появлялся по месту жительства, изменил контакты и круг знакомств, всячески избегая встреч с полицией. В связи с этим в 2023 году ему было заочно предъявлено подозрение и объявлено в розыск.

Оперативники Житомирской области провели комплекс розыскных действий и установили, что два года назад мужчина вместе с семьей выехал за границу и поселился в одном из городов Германии.

По инициативе украинских правоохранительных органов фигуранта задержали в Германии, и недавно экстрадировали в Украину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Досудебное расследование по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми), ч. 2 ст. 189 (Требование) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины проводят следователи следственного управления ГУНП области. Фигуранту может угрожать до 12 лет тюрьмы", – говорится в сообщении.

Напомним, готовится экстрадиция в Украину фигуранта дела о закупке труб Трипольской ТЭС с 5-миллионными убытками Феликса Козинского. Мужчина был задержан в Испании. Информация о задержании Козинского была озвучена 29 апреля на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта стало известно, что в Украину из Польши экстрадировали военнослужащего, находившегося в международном розыске за совершение ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

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