Фигуранта громкого дела "Центрэнерго" задержали в Испании: готовится экстрадиция

Фигурант дела о закупках труб Трипольской ТЭС (входит в состав "Центрэнерго") с 5-миллионным ущербом, Феликс Козинский был задержан в Испании. Готовится экстрадиция обвиняемого в Украину.

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Об этом говорится в сообщении платформы "ВАКС решил". Отмечается, что информация о задержании Козинского была озвучена 29 апреля на заседании ВАКС (Высшего антикоррупционного суда).

При этом сам Козинский присоединился к заседанию по видеосвязи и подтвердил свое местонахождение. Прокурор же, по данным платформы, сообщил, что в отношении Козинского будет начата процедура экстрадиции в Украину.

Владелец ООО "Актан-Днепр" Феликс Козинский был объявлен в розыск 17 августа 2022 года. Он является подозреваемым в деле закупках труб по завышенным ценам для Трипольской ТЭС. 21 сентября 2022 года Козинский был заочно арестован.

Другими обвиняемыми являются тогдашние замдиректора Трипольской ТЭС Денис Ямпольский и начальник отдела "Центрэнерго" Владимир Иваровский. Всех упомянутых фигурантов подозревают в осуществлении закупок по завышенным ценам в течение 2018-2019 годов, в результате чего бюджет понес более 5 млн грн убытков.

Следствие утверждает, что должностные лица провели тендер на закупку труб с заранее определенным победителем. Им и стала компания "Актан-Днепр" Феликса Козинского. 12 июля 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении всем трем обвиняемым.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица "Центрэнерго" завышали ценовые предложения, создавали искусственные препятствия для участия неподконтрольных им хозяйствующих субъектов и таким образом обеспечивали победу компании-соучастника схемы. Сама же компания ничего не производила, а только исполняла роль посредника.

"Центрэнерго" – единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания. В ее состав входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС (Киевская обл.), Змиевская ТЭС (Харьковская обл.), Углегорская ТЭС Донецкая обл.) и обособленное подразделение "Ремэнерго" (г. Черкассы).

Как сообщал OBOZ.UA, то не единственный скандальный тендер "Центрэнерго". В 2022 году на предприятии также была разоблачена схема, из-за которого компания переплатила за природный газ 8,25 млн грн. Тогда бывшим и действующим чиновникам "Центрэнерго" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге.

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