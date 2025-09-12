Шабунин назвал 'ошибкой в декларации' разоблачение на сокрытии квартиры за 4 млн НАБУшника Тебекина, – эксперт

Детектива НАБУ поймали на незаконном обогащении и сокрытии квартиры за 4 миллиона гривен, однако глава ЦПК Виталий Шабунин назвал это "ошибкой в декларации". Как только вспоминают Бюро, активист отключает антикоррупционные рефлексы и включает корпоративную солидарность.

Об этом написал политический эксперт Олег Постернак. Его цитирует "Униан".

"Ошибкой в декларации" назвал глава ЦПК Шабунин сокрытую квартиру детектива НАБУ Тебекина, которая стоит 4 млн грн. И на этом основании побежал всем доказывать, что обвиняемому в суде за это надо назначать не 3 млн грн залога, а только 60 тысяч. О том, что родители Тебекина живут на оккупированной Луганщине и имеют российские паспорта, активист вообще "забыл", – написал эксперт.

По его мнению, такое поведение Шабунина обусловлено его тесными связями с НАБУ.

"Как только вспоминают Бюро, у Шабунина сразу отключаются антикоррупционные рефлексы и включается вполне понятная, приземленная корпоративная солидарность. Ведь сотрудничество с НАБУ кормит его последние 10 лет. Поэтому о коррупции в НАБУ у "антикоррупционера" Шабунина – омерта!", – сообщил он.

Эксперт напомнил, что Тебекина обвиняют в незаконном обогащении и сокрытии дорогой недвижимости стоимостью 4 млн грн. Речь идет о двухкомнатной квартире в Ужгороде, оформленной на мать близкой знакомой детектива, написал он.

Он предположил, что квартира могла быть приобретена за сомнительные доходы детектива.

"Подручный Шабунина Тебекин не просто "ошибся" в декларации, а обогатился и тщательно скрывал это. Интересно, а продавая какие именно дела он заработал на очередную квартиру? Ждем, что следствие это выяснит", – подчеркнул Постернак.

По его словам, суд решил, что есть все основания подозревать Тебекина в незаконном обогащении и лжи в декларациях. Поэтому ему назначили залог почти в 3 миллиона гривен и отстранили от должности.

Эксперт обратил внимание, что директор НАБУ Кривонос до последнего "держал оборону" за своего детектива, даже говорил, что были проверки и ничего не обнаружили. А когда объявили подозрение, пообещал служебное расследование, написал он.

История о Тебекине и Шабунине, отметил эксперт, это не одиночный факт – речь идет о системной проблеме.

"НАБУ притворяется хрустально чистым – независимым, реформированным, с международными экспертами. Но сколько не надевай на корову седло, она конем не станет. То есть сколько не отбеливай людей, привыкших к лакшери жизни за сомнительные деньги, все равно пятна останутся. Вместе с тем оказывается, что если ты в НАБУ и дружишь с Шабуниным и другими оплачиваемыми антикоррупционерами, можно незаконно обогащаться и жульничать. Не бойся, не закроют – Шабунин прикроет", – резюмировал Постернак.

Как сообщалось, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога размером почти 3 миллиона гривен и отстранения от должности детектива НАБУ Виталия Тебекина, подозреваемого в незаконном обогащении и сокрытии недвижимости.