СБУ заочно сообщила о подозрении главному разработчику навигации для российских крылатых и баллистических ракет. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Олегу Борсуку — бывшему украинскому инженеру, который стал ключевым разработчиком спутниковых навигационных систем для российских крылатых и баллистических ракет. Сейчас он скрывается на территории РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. 61-летний Барсук ранее работал на одном из оборонных предприятий в Черкасской области, где возглавлял лабораторию.

В 2009 году он уволился, уехал в Россию и устроился в конструкторское бюро "Навис" — структуру, тесно связанную с военно-промышленным комплексом РФ. Там он занимает должность заместителя генерального директора и отвечает за разработку и модернизацию систем GPS/GLONASS для вооружения.

Только в 2023 году под его руководством было изготовлено почти 3200 навигационных блоков, которые используются в ракетах "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-59 и других типах, которыми РФ наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Все эти системы помогают российским ракетам точно поражать цели, что фактически превращает бывшего украинского инженера в непосредственного соучастника военных преступлений.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Олегу Борсуку о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Хотя подозреваемый скрывается в России, Служба безопасности проводит мероприятия для его привлечения к ответственности.

Напомним, СБУ в Донецкой области задержала двух местных жительниц, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов России по области. Информаторками российских спецслужб оказались продавщица и коммунальщица. Обеим женщинам грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который по заказу россиян корректировал ракетные удары по Запорожью. Предателем оказался 42-летний местный житель.

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