СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ, который участвовал в оккупации Херсона

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генерал-майору Александру Корневу, командиру 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии Южного военного округа РФ. Он лично участвовал во временной оккупации Херсонской области в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и пресс-службе СБУ. По данным следствия, 24 февраля 2022 года Корнев командовал своей дивизией во время наступления на Херсон в составе группировки войск "Днепр".

Под его руководством действовали по меньшей мере 19 военных формирований, в том числе авиация, танковые, артиллерийские, морские и десантные подразделения, которые вторглись из временно оккупированного Крыма.

После захвата региона оккупанты по его приказам устанавливали блокпосты, проводили фильтрационные мероприятия, обыски гражданских и конфискации частного имущества.

Отмечается, что его действия привели к массовым разрушениям гражданской инфраструктуры, гуманитарному кризису, гибели и ранению тысяч мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Под его руководством оккупанты также проводили фильтрационные мероприятия и обыски гражданских, не создали ни одного гуманитарного коридора.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Корневу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины – ведение агрессивной войны по предварительному сговору группы лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мэру Москвы Сергею Собянину, который способствовал "мобилизации" людей в российское оккупационное войско, заочно объявили о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны. Чиновник также привлекал коммунальных работников и технику для строительства военных объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Также напомним, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить село Тетеревское Киевской области в марте 2022 года.