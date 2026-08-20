СБУ задержала в Полтавской области агента РФ, который готовил убийство командира одной из воинских частей

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Полтавской области и задержала агента российских спецслужб. По данным следствия, мужчина готовил убийство командира одной из воинских частей региона по поручению российского куратора.

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Кроме того, он согласился устроить поджог грузового автомобиля. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как агент готовил покушение

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали студента одного из местных университетов. В поле зрения врага он попал во время поиска легкого заработка в Telegram.

Получив задание от куратора из РФ, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил его мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее агент должен был установить распорядок дня и маршруты передвижения командира воинской части. После этого он планировал заложить взрывчатку в указанном месте и дистанционно взорвать её, когда чиновник приблизится к месту.

Агент также готовил поджог грузовика

Во время подготовки покушения мужчина согласился выполнить еще одно задание российского куратора – поджечь грузовой автомобиль.

Для этого он приобрел легковоспламеняющуюся смесь и согласовал с представителем российских спецслужб уничтожение транспортного средства.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого с поличным во время попытки поджечь грузовик.

В ходе обыска правоохранители изъяли у него подготовленное для теракта взрывное устройство, наркотические вещества и смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по подозрению в подготовке к террористическому акту, незаконном изготовлении и обращении со взрывными устройствами, покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога, а также незаконных действиях с наркотическими средствами.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб. Он готовил заказные убийства на территории области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила в Киевской области двух дельцов, поставлявших в Россию материалы для антидроновых сетей.

Кроме того, сотрудники службы задержали российского агента, который зарегистрировал для врага десятки устройств Starlink.

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