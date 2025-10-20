СБУ задержала в Одессе работницу банка, которая сливала ФСБ персональные данные военных – клиентов финучреждения. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Одессе сотрудницу банка, которая передавала российской ФСБ персональные данные военнослужащих – клиентов финансового учреждения. Речь идет о 56-летней местной жительнице, занимавшей должность кассира местного отделения государственного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 20 октября. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала врагу персональную информацию о клиентах", – говорится в сообщении.

Детали дела

Известно, что вражеские спецслужбы обратили внимание на женщину после того, как она начала оставлять антиукраинские комментарии под сообщениями в Telegram-каналах.

По данным следствия, оккупантов прежде всего интересовала информация о военнослужащих Сил обороны, которые пользовались услугами финансового учреждения. Полученные данные планировали использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовки украинских защитников.

Выполняя задание российского куратора, фигурантка во время проведения кассовых операций обращала внимание на клиентов в военной форме или на признаки ранений, после чего немедленно сообщала о них представителю ФСБ. В свободное время она обходила портовый город и его окрестности, фотографируя места расположения украинских военных.

Киберспециалисты СБУ установили ее личность, задокументировали преступную деятельность и задержали агентку.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала российскую агентку, которая планировала взорвать полицейское авто в Днепре. Злоумышленницей оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова. Теперь фигурантке грозит немалый срок заключения.

Также OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской ФСБ, который наводил авиабомбы на позиции украинских бойцов. Речь идет о 52-летнем безработном: он привлек внимание врага своими пророссийскими комментариями в Telegram.

