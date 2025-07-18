СБУ задержала айтишника из Ивано-Франковска, который дистанционно работал на оккупационную администрацию РФ на Херсонщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предателя, который дистанционно работал на оккупационную "администрацию" Херсонщины, назначенную Кремлем. Речь идет о владельце подпольной ІТ-компании из Ивано-Франковска.

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Сотрудничество с оккупантами фигурант наладил через заочно осужденного за госизмену прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира, которого Россия за предательство Украины вознаградила должностью "заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций". Подробности сообщили в СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Ивано-Франковске владельца подпольной ІТ-компании, который работал на Россию во время полномасштабной войны. Как установило следствие, свою компанию он умышленно не регистрировал в госучреждениях Украины, ведь работал нелегально и ориентировался на сотрудничество с врагом.

Работать на врага предатель начал, наладив контакт со своим давним знакомым, прокремлевским пропагандистом Михаилом Шпиром. Тот за государственную измену по материалам СБУ уже был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Сейчас Шпир скрывается на оккупированном левобережье Херсонщины, там он занимает должность "заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в оккупационной администрации РФ.

"Именно от Шпира фигурант получил первый заказ: создать фейковый "правозащитный" ресурс, который должен был дискредитировать украинских активистов. В период, когда гауляйтер активно занимался учетом персональных данных жителей временно захваченного региона под видом цифровизации услуг для населения, фигурант передал ему образец веб-сайта для создания на его базе различных информационных ресурсов", – отметили в СБУ.

Также "айтишник" занимался разработкой персонального сайта Шпира, который коллаборационист использовал для своей медийной "раскрутки" и распространения кремлевской пропаганды.

Кроме работы на оккупационного "заместителя министра" Херсонщины, фигурант выполнил более 40 заказов от российских коммерческих компаний.

Для конспирации оплаты от оккупантов житель Ивано-Франковска использовал криптокошельки, а также получал деньги через третьих лиц из стран бывшего СССР.

"Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Во время обысков в офисе и доме задержанного, а также по местам жительства работников подпольной IТ-компании изъята компьютерная техника, телефоны, черновые записи и банковские карты с доказательствами преступлений. Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", – рассказали в Службе.

Сейчас предатель находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование. По результатам экспертиз и оценки доказательств будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала российскую информаторшу, которая готовила ракетный удар по мэрии Харькова.

Также сотрудники Службы задержали агентов ФСБ, которые готовили одну из самых масштабных диверсий в Одесской области. Злоумышленники нацелились на хранилище селитры.

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