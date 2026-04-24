В стране ЕС массово выселяют украинцев: какова ситуация с жильем для беженцев

По всей Ирландии массово прекращают размещение украинских беженцев в жилье, которое финансируется за государственный счет. Украинцев переселяют кое-где в другие регионы, или оставляют самостоятельно искать жилье и его оплачивать.

Ряд ирландских медиа только в апреле сообщил о закрытии центров размещения – для этого преимущественно использовали гостиницы и туристические комплексы. Всего за последние пару лет количество государственного жилья сократилось более чем вдвое.

Где выселяют украинцев

В целом в Ирландии ускорилось закрытие контрактов на размещение украинцев – только в 2024 году их было закрыто 420, в 2025 году – 195, а с начала 2026-го – еще по меньшей мере 25 объектов. По данным Irish Independent, сейчас в стране все еще действует более 500 контрактов.

Графство Клэр

По информации Clare FM За два года количество центров для украинцев здесь сократилось более чем вдвое – с 34 до 16. Среди закрытых недавно оказались:

Bunratty Castle Hotel (Бунратти);

Hotel Woodstock (Эннис).

Графство Керри

В Kerry прекращается размещение украинцев в десятках объектов – большинство из них возвращаются к туристическому использованию. В частности стало известно о:

Silverspruce Accommodation Centre (Килларни);

Ring of Kerry Hotel (Гарренбейн);

Whitegates Hotel (Килларни);

Skellig Accommodation Centre (Керсивин).

Кроме того, около 60 украинцев должны покинуть коттеджный комплекс Lough Currane Holiday Homes до августа. Дома выставляют на продажу.

Графство Западный Мит

В отеле Creggan Court Hotel (Атлона) проживает более 100 украинцев. Контракт завершается, и до 31 мая 2026 года их должны переселить.

Почему это происходит

В правительстве Ирландии решили постепенно сворачивать программу размещения. Основные причины:

уменьшение спроса на государственное жилье – украинцы выезжают из страны или снимают жилье самостоятельно;

возвращение отелей и курортов к туристическому бизнесу;

отказ владельцев продлевать контракты;

финансовые и регуляторные вопросы.

"Поскольку спрос на жилье, поддерживаемое государством, среди украинцев с 2024 года уменьшился, количество договоров о проживании уменьшается ежегодно", – заявили в Министерстве юстиции Ирландии.

Что будет дальше и как действовать

После завершения контрактов возможны несколько сценариев:

переселение в другие государственные центры (если есть места);

В то же время гарантии остаться в конкретном городе часто нет, даже если люди там работают или живут несколько лет. Поэтому в нынешних условиях ключевое – действовать заблаговременно:

сразу после сообщения о выселении обратиться в органы, координирующие переселение;

параллельно искать жилье самостоятельно – через местные сообщества, работодателей, знакомых;

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Ирландии планирует предложить украинским беженцам финансовые выплаты за возвращение домой и постепенно прекратить действие контрактов на их размещение. Обсуждение изменений продолжаются на уровне высокопоставленных чиновников, а завершить реформу хотят в течение следующих 12 месяцев.

