СБУ сообщила о подозрении оккупантам, командовавшим ударом 'Искандера' по Николаевщине в 2022 году: тогда погибли десятки человек

Российским террористам, которые командовали ракетным ударом по зданию Николаевского областного совета в 2022 году, заочно сообщили о подозрении. Правоохранители собрали доказательную базу на двух руководителей вооруженных группировок РФ.

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Жертвами того российского теракта стали 36 человек, еще 38 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в СБУ.

Обстоятельства военного преступления

По информации Службы безопасности, удар по административному зданию россияне нанесли 29 марта 2022 года. При взрыве были повреждены соседние многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто граждан.

Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались генерал-лейтенант Михаил Зусько – командир 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, а также полковник Николай Горайчук, который на момент теракта исполнял обязанности командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

Для осуществления воздушной атаки враг применил крылатую ракету "класса земля-земля" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", базировавшегося во временно оккупированном Крыму.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили оккупантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военных преступников России.

Напомним, 10 июня 2026 российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города, также атакован Немышлянский и Индустриальный районы.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне атаковали дроном двухэтажный жилой дом на Запорожье. В результате атаки там вспыхнул пожар, повреждения получили соседние дома. Известно, что пострадали семь человек, среди которых семья с детьми.

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