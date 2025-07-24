СБУ разоблачила разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности совместнос Национальной полицией Украины, правоохранителями Франции и Европолом разоблачили в Киеве разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ. С ее помощью хакеры со всего мира атаковали системы управления банков, государственных учреждений и крупных корпораций в США и Европейском Союзе.

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Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, украинские правоохранители совместно с правоохранительными органами Франции и Европолом нанесли мощный удар по репутации одной из топовых интернет-платформ, которой пользовалась глобальная киберпреступность.

Детали спецоперации

Более десяти лет хакеры со всего мира использовали указанный форум для приобретения новейших разработок шпионского программного обеспечения (ПО) и закрытых баз данных, информировали в СБУ.

По результатам международной спецоперации в Киеве разоблачили разработчика платформы, на которой было зарегистрировано более 50 тыс. пользователей.

Среди них – известные хакерские группировки, такие как REvil, LockBit, Conti и Qilin.

Используя "услуги" форума, интернет-преступники атаковали автоматизированные системы управления банков, госучреждений и крупных корпораций в США и ЕС.

В частности, они использовали купленное на форуме вредоносное ПО и первоочередные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денег.

В случае отказа угрожали "слить" в сеть конфиденциальные данные потерпевших и парализовать работу организации.

Также задокументированы многочисленные факты использования онлайн-платформы для вербовки новых участников хакерских банд и продажи новейших вирусных программ.

В ходе международной кибероперации удалось установить местонахождение администратора форума и частично прекратить деятельность его инфраструктуры.

Во время обысков дома у фигуранта обнаружена компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции.

Продолжается расследование для установления всех причастных к функционированию хакерского форума, информировали в СБУ.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

Что предшествовало

14 июля в Нацполиции сообщили о разоблачении хакерской банды, которая через заражение компьютеров бухгалтеров украинских предприятий вредоносным ПО получала доступ к системам и выводила деньги на счета подставных ФЛП. Двум участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

В мае сообщалось, что в Европе и США ликвидировали сеть российских хакеров, которые устраивали кибератаки для дестабилизации правительств. По результатам расследования были выданы ордера на арест главарей этой группы.

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