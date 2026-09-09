СБУ разоблачила еще 5 прокремлевских агитаторов: среди них бывший боевик "ЛНР". Фото
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Служба безопасности Украины задержала ещё пятерых пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах страны. Среди них – бывший боевик так называемой "ЛНР", который в 2014–2018 годах воевал против украинских военных на востоке, а после переезда в центральную Украину скрывался от правосудия и продолжил распространять кремлевскую пропаганду.
Об этом сообщила СБУ. По данным спецслужбы, задержанные использовали социальные сети и мессенджеры для оправдания вооруженной агрессии России, распространения дезинформации о Силах обороны и призывов к захвату украинских территорий и насильственной смене государственного строя.
В Винницкой области разоблачили двух сторонников РФ
В Винницкой области СБУ разоблачила двух сторонников рашизма. В частности, фигурантка систематически распространяла фейки об украинских защитниках и ситуации на фронте, а также репостила прокремлевские лозунги, фотографии и видео с российских интернет-ресурсов.
Согласно материалам дела, свои публикации предательница размещала, в частности, на страницах в TikTok и "Одноклассниках".
В областном центре также задержали одного из лидеров местной ячейки так называемого "народного правления". По данным СБУ, он публично призывал к насильственному свержению конституционного строя Украины и захвату государственной власти.
Для распространения своих взглядов и поиска единомышленников предатель создал собственный сайт, а также размещал тематические фото- и видеоматериалы в Facebook и TikTok.
Бывший боевик "ЛНР" скрывался в Черкасской области
Кроме того, СБУ задержала бывшего участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который после участия в боевых действиях против Украины поселился в центральном регионе.
По данным расследования, в 2014 году он присоединился к подконтрольным России террористическим группировкам на временно оккупированной территории Луганской области. Там его зачислили в состав 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.
В составе незаконного формирования мужчина до 2018 года воевал против украинских войск на востоке Украины. После этого он покинул группировку, переехал на подконтрольную территорию и начал скрываться от правоохранителей.
Впоследствии фигурант начал восстанавливать контакты со знакомыми через мессенджеры. По данным СБУ, во время общения он оправдывал военные преступления российских военных и призывал к полному захвату Украины.
Сотрудники СБУ зафиксировали его деятельность и задержали по месту временного проживания в Черкасской области.
В Донецкой области и Прикарпатье задержали еще двух агитаторов
В Донецкой области контрразведчики СБУ задержали блогера из Краматорска. По данным спецслужбы, он публиковал в прокремлевском Telegram-канале, которым управляли российские спецслужбы, материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ и захвата восточных регионов Украины.
Кроме того, мужчина использовал этот ресурс для распространения призывов к продолжению ракетных ударов по Киеву.
В Прикарпатье киберспециалисты СБУ разоблачили сотрудника местного государственного предприятия. По данным следствия, он создал аккаунт в "Одноклассниках", где героизировал российских оккупантов.
Вражеским агентам грозит до 15 лет тюрьмы
В ходе обысков по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу России.
Следователи сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
по ч. 2 ст. 109 — публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или захвату государственной власти;
ч. 2 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
ч. 1 ст. 258-3 — участие в террористической группе или террористической организации.
Также им инкриминируются ч. 1, ч. 2 ст. 436-1 в отношении изготовления и распространения коммунистической символики и ст. 436-2 — оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и прославление ее участников.
По инкриминируемым статьям задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В то же время расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности фигурантов, а также дополнительно проверяют действия бывшего боевика, воевавшего против Сил обороны Украины, для возможной квалификации по ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена.
Как сообщал OBOZ.UA:
СБУ выявила и задержала предателя, который по заказу российских спецслужбсобирал разведывательную информацию для нанесения ударов по Кировоградской области. В частности, агента интересовали объекты стратегической инфраструктуры. Свое последнее "задание" он выполнял 24 августа, в День Независимости Украины. Впрочем, благодаря работе правоохранителей злоумышленник не успел передать видео, снятое в тот день.
В Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ, который организовывал атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру. Предателя поймали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта, который российские войска планировали атаковать.
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