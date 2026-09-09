Собрал информацию в День Независимости: в Кировоградской области задержали наводчика российских ударов

Служба безопасности Украины выявила и разоблачила предателя, который по заказу российских спецслужб собирал разведывательную информацию для нанесения ударов по Кировоградской области. В частности, агента интересовали объекты стратегической инфраструктуры.

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Об этом сообщили в проекте СБУ "Хочу к своим". В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог.

Что известно

"Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры сотрудники СБУ разоблачили гражданина Украины, который по заданию представителя спецслужб РФ собирал разведывательную информацию для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по объектам стратегической инфраструктуры Кировоградской области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный придерживался пророссийских взглядов и был завербован через Telegram в июле этого года.

За свою работу на врага российский агент получал "вознаграждение" от 1000 до 3000 грн.

Завербованный Россией мужчина фотографировал и снимал на видео места расположения предприятий оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, местного самоуправления, а также больниц, где проходят реабилитацию и лечение военнослужащие. Кроме того, отмечается, что он фиксировал места дислокации личного состава и техники Сил обороны Украины.

Злоумышленник задержан

Свое последнее "задание" он выполнял 24 августа, в День Независимости Украины. Впрочем, благодаря работе правоохранителей злоумышленник не успел передать видео, снятое в тот день.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). За содеянное суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком агента ФСБ, который наводил ракетно-дроновые атаки по топливно-энергетической инфраструктуре центрального региона Украины. Мужчину поймали с поличным, когда он проводил доразведку вблизи объекта, который российские войска планировали атаковать.

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