Тратят деньги налогоплательщиков: Железняк раскрыл, как политтехнолог Петров и журналист Иванов получили бронирование от мобилизации

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал расследование в отношении политтехнолога Владимира Петрова и журналиста Сергея Иванова, которые получили бронирование от мобилизации. По его словам, это произошло за счет средств налогоплательщиков.

Оба, несмотря на публичные выступления о "патриотизме" и критику власти, фактически находятся в безопасном тылу. Об этом Железняк рассказал на своем YouTube-канале.

Железняк отметил, что Петров и Иванов имеют "привычку" – записывать в "уклонисты" всех, кто критикует власть, обвиняя их в договоренностях об отсрочке.

Парламентарий решил проверить, как сами эти медийщики чувствуют себя "в тылу", и обнаружил: оба имеют бронирования, причем в структурах, близких к власти.

Согласно расследованию, Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

По словам Железняка, бронирование Петрова финансируется из государственного бюджета.

Нардеп подчеркнул, что бронирование обоих сотрудников было оформлено после атаки на НАБУ и САП, которую они активно оправдывали в медиа. Он добавил, что из-за использования государственных средств возможно нарушение нескольких статей законодательства, и заявил, что готовит заявление в правоохранительные органы.

"Учитывая, как часто Петров ведет стримы из студии "Исландии" днем, проверить его наличие в "Мемориальном кладбище" на рабочем месте легко", – подытожил Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий и политтехнолог Владимир Петров продолжает публично унижать женщин и игнорировать критику в свою сторону. На позорном спиче, в котором он с коллегой Сергеем Ивановым позволили себе оскорблять ведущую Алину Доротюк, ее гостью и рэперку Alyona Alyona, скандалист решил не останавливаться. Он снял еще одно видео, которое посвятил звезде, предложил ей сало и начал смеяться над "курником". Так он назвал своих комментаторов.

