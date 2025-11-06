Россия цинично обвинила высшее руководство Украины в 'военных преступлениях на Донбассе': кто попал в список

Страна-агрессор Россия, которая уничтожила цивилизацию и стерла с лица земли сотни городов и сел на оккупированной территории Донбасса, убила и замучила тысячи украинцев и продолжает это делать, выступила с циничным и лживым заявлением. Следком РФ предъявил обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом сообщил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его цитируют пропагандистские росСМИ.

В преступлениях, совершенных российскими оккупантами, Москва, в частности, обвинила бывших членов Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсения Яценюка, Сергея Пашинского, Валентина Наливайченко, Александра Литвиненко и других.

"Заочно предъявлено обвинение 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме этого 63 объявлены в международный розыск), в том числе бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим", – заявил Бастрыкин.

Военные преступления России против Украины

Только с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершила более 190 тысяч военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко во время встречи с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, возглавляемой Эриком Мосе.

Украинская сторона проинформировала представителей Комиссии о ключевых результатах работы прокуроров. Отмечается, что сообщено о подозрении 1 029 российским военным, в суд направлено 747 обвинительных актов, а 206 человек уже осуждены.

Масштабы и системность преступлений России против Украины позволяют классифицировать их как часть целенаправленной геноцидной политики против украинского народа, подчеркнул Лещенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия запустила фейк о "подготовке диверсии Украины и Запада на Запорожской АЭС". Такие сообщения являются частью информационной операции РФ, направленной на запугивание населения и оправдание возможных собственных действий.

