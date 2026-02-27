СБУ и Нацполиция задержали поджигателей, которые выполняли заказ РФ в трех регионах Украины: что им грозит. Фото

Правоохранители разоблачили и задержали еще нескольких агентов, которые выполняли диверсионные задачи в пользу России в разных регионах Украины. Злоумышленники поджигали военные автомобили, объекты инфраструктуры и готовили новые атаки.

Видео дня

Всем фигурантам уже объявлены подозрения, им может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали четырех человек, которые выполняли задание российских спецслужб. По данным следствия, местные жители согласились работать на врага за денежное вознаграждение, однако вместо обещанных выплат получили уголовные подозрения.

На Кировоградщине правоохранители задержали 17-летнего агента ФСБ, который занимался вербовкой сообщников для поджогов военных автомобилей и генераторов аварийного питания на энергетических объектах области. По материалам дела, следующим заданием подростка была подготовка теракта.

Он должен был забрать из тайника тротил и использовать его для изготовления самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" возле тайника со взрывчаткой.

Еще одного подозреваемого разоблачили в Черкасской области. Следствие установило, что он поджигал объекты регионального филиала "Укрзализныци".

В частности, мишенями были релейные и аккумуляторные шкафы, которые обеспечивают питание железнодорожных линий. Таким образом злоумышленник пытался повредить освещение переездов, постов и средства регулирования движения на магистральных путях.

В Запорожье подозрение получили двое местных жителей в возрасте 20 и 21 год. По данным следствия, они подожгли служебный пикап командира одного из подразделений, который воюет на южном фронте.

Также установлено, что фигуранты пытались уничтожить еще несколько военных внедорожников, которые находились на ремонте на местной станции техобслуживания после боевых действий на Запорожском направлении.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Среди них – государственная измена в условиях военного положения, диверсия, совершенная группой лиц, а также препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Задержанные находятся под стражей. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех причастных к организации диверсий в пользу России.

Напомним, сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ РФ. Злоумышленник под предлогом выполнения оборонных заказов корректировал атаки по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента ГРУ РФ. Злоумышленник, отсидевший за решеткой за убийство, по заказу врага готовил новые удары по киевским ТЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!