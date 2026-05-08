СБУ и Нацполиция 'по горячим следам' задержали злоумышленников, которые взорвали авто военного в Днепре. Фото

В Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которые взорвали автомобиль военнослужащего Вооруженные Силы Украины. Исполнителей теракта удалось установить и задержать "по горячим следам" в течение нескольких часов после взрыва.

Именно они по заказу российских спецслужб установили самодельное взрывное устройство в автомобиле. О задержании сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции.

Взорвали авто военного

Инцидент произошел 7 мая около 7:30 в Соборном районе Днепра. Там взорвался припаркованный автомобиль украинского военного, в результате чего пострадали двое мужчин

Как установило следствие, задержанные действовали по заказу РФ. Они заложили под машину самодельное взрывное устройство, а рядом установили телефон с камерой для видеофиксации теракта.

По данным СБУ, взрывчатку активировали дистанционно – через звонок на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

Один из подозреваемых бежал за границу

Правоохранители "по горячим следам" установили личности исполнителей теракта. Одного из задержанных перехватили при попытке бегства за границу, где он планировал скрыться от следствия.

По материалам дела, оба подозреваемых являются жителями Самаровского района Днепропетровской области. Как установило следствие, они искали "быстрые заработки" через Telegram-каналы и согласились выполнить заказ российских спецслужб за деньги.

"В ходе следствия было установлено, что фигуранты через Телеграмм-канал вступили в контакт с представителями российских спецслужб, от которых получили инструкции и координаты объекта в Днепре. За выполнение преступления им обещали вознаграждение", – рассказали в полиции.

Какое наказание ожидает злоумышленников

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и одежду, которые они использовали во время подготовки и совершения теракта.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники ГУ СБУ в Днепропетровской области совместно с полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

