СБУ и ГБР задержали экс-работника УЗ, который охранял военные эшелоны РФ во время оккупации Херсона. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Государственным бюро расследований задержали бывшего работника "Укрзализныци", который охранял военные эшелоны россиян во время оккупации Херсона. Ранее мужчине уже было заочно сообщено о подозрении.

Видео дня

Сейчас ему светит пожизненное заключение вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 июня

"Служба безопасности и ГБР задержали еще одного вражеского соратника, который сотрудничал с РФ после захвата Херсона. Им оказался бывший работник отряда военизированной охраны регионального филиала Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По информации следствия, подозреваемый охранял военные эшелоны РФ, которые доставляли на фронт вооружение, боеприпасы и другое военное снаряжение для российских подразделений.

После деоккупации Херсона российские войска оставили своего приспешника в городе и отступили на левый берег области. Чтобы избежать ответственности, мужчина скрывался на юге Украины и постоянно менял арендованные помещения.

По данным правоохранителей, он почти не выходил из дома, контактировал с минимальным количеством людей и покидал жилье только при крайней необходимости. Несмотря на такие меры конспирации, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в конце мая 2026 года.

"До этого, в 2025 году, ему было заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента ФСБ, который занимался корректировкой вражеских ракет по Харьковской области. Предателем оказался местный разнорабочий, которому теперь грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал врагу устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателем оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!