Сбежал с позиций: в Запорожье задержали оккупанта, который изображал из себя глухонемого. Фото

В Запорожской области полицейские задержали российского военнослужащего, который сбежал со своих позиций и пытался замаскироваться под глухонемого гражданского. Подозрительного мужчину обнаружили неподалеку от линии фронта и передали контрразведке.

Правоохранители отмечают, что оккупант был одет в гражданскую одежду и пытался ввести полицию в заблуждение. Об этом сообщает полиция Запорожской области на Facebook странице.

Накануне наряд группы реагирования патрульной полиции из Орехова во время несения службы недалеко от зоны боевых действий обратил внимание на подозрительного мужчину в гражданской одежде. Он притворялся глухонемым и пытался избежать общения с правоохранителями.

Несмотря на это, полицейские не поверили его поведению. Во время проверки выяснилось, что мужчина является российским военнослужащим, который сбежал со своих позиций и пытался самостоятельно добраться до Запорожья.

По словам правоохранителей, "чистосердечные" объяснения задержанного вызвали ряд дополнительных вопросов, что только усилило подозрения. После установления личности его передали представителям контрразведки.

В полиции отметили, что благодаря действиям запорожских правоохранителей обменный фонд пополнился еще одним военнопленным. Это, отмечают в ведомстве, означает дополнительный шанс на возвращение украинских военных из российского плена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в селе Грабовское (Сумская область) российские оккупанты проводят дистанционное минирование и обустраивают позиции. Ранее они пытались продвинуться в соседних районах, однако в последнее время сосредоточились на закреплении в Грабовском.

