Ушел в вечный полет: появились подробности о майоре, погибшем в катастрофе Су-24М в Хмельницкой области

В результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области погиб майор Богдан Загорулько. Широкой публике он был известен благодаря демонстрационным полётам на самолёте Ан-32RE и выполнению сложных фигур высшего пилотажа.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил авиационный эксперт Анатолий Уваренко. Он добавил, что украинская авиация понесла значительные потери из-за гибели пилота.

Что известно о пилоте

"В вечный полет ушел, на мой взгляд, один из лучших летчиков-испытателей "Антонова" Богдан Загорулько. Широкой публике он известен выполнением "бочек" на индийском Ан-32RE", – написал Уваренко.

Эксперт отметил, что после начала полномасштабной войны Богдан Григорьевич стал одним из немногих пилотов, которые не уехали в Германию, а были мобилизованы в Военно-воздушные силы.

Освоив Су-24М, майор Загорулько продолжил защищать Украину и выполнять боевые задачи в качестве пилота.

"Он всегда вызывал у меня большое уважение как пилот и как человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе с ним. Страна должна знать своих героев!" – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 16 июня 2026 года, в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Пилот и штурман, выполнявшие задание, погибли. В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о погибшем 23-летнем штурмане. Им оказался старший лейтенант Богдан Бабенко – военный летчик и защитник украинского неба. Известно, что он был единственным сыном у родителей и для семьи оставался опорой, гордостью и смыслом жизни.

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