Был единственным сыном у родителей: появились данные о 23-летнем штурмане, погибшем в катастрофе Су-24М в Хмельницкой области

В Хмельницкой области во время выполнения боевого задания произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М, в результате которой погиб 23-летний штурман. Погибшим оказался старший лейтенант Богдан Бабенко –, военный летчик и защитник украинского неба.

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Богдан был уроженцем Богодуховской общины. Об этом сообщил мэр Богодухова Владимир Белый.

"Черная, невыразимо болезненная весть потрясла нашу общину. Вчера, во время выполнения боевого задания в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в небе Хмельницкой области погиб наш земляк, штурман 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, защитник украинского неба — старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович", — – говорится в сообщении.

По словам главы города, он с юных лет сознательно выбрал путь военного, руководствуясь не обстоятельствами, а зовом сердца. Еще во время учебы в лицее №3 он определился со своей будущей профессией – т защищать Украину и ее небо.

Впоследствии юноша поступил в военный лицей, после чего продолжил обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, который успешно окончил. Свою службу он проходил в составе 7-й бригады тактической авиации.

В общине отмечают, что Богдан искренне верил в победу Украины и отдал за неё самое ценное – — собственную жизнь. Ему было всего 23 года.

Известно, что он был единственным сыном в семье. Для семьи он оставался опорой, гордостью и смыслом жизни. Смерть молодого военного стала тяжелым ударом для близких, родных и всех, кто его знал.

"От имени всей Богодуховской общины, депутатского корпуса, исполнительного комитета и от себя лично выражаю самые глубокие, самые искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям и боевым побратимам Богдана. Мы разделяем вашу невыразимую боль в это тяжелое время. Низкий поклон тебе, Страж нашего неба. Вечная память и слава Герою!" — – добавил Владимир Белый.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 16 июня 2026 года, в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Лётчик и штурман, выполнявшие задание, погибли.

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