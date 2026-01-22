Руководители СБУ Баканов и Наумов выехали из Украины накануне вторжения и получали деньги от агентов РФ за сдачу территорий, – бизнесмен Ваганян

За несколько часов до полномасштабного российского вторжения тогдашний руководитель СБУ Иван Баканов и его заместитель Андрей Наумов покинули территорию Украины. Они также получали деньги от агентов РФ за сдачу территорий Украины.

Об этом рассказал бизнесмен Сергей Ваганян во второй части интервью для народного депутата VIII созыва Борислава Березы, сообщает "Цензор".

Бизнесмен утверждает, что Наумов с Бакановым за несколько часов до полномасштабного вторжения на шести автомобилях покинули Украину.

"Баканов с Наумовым накануне полномасштабного вторжения, за несколько часов, на шести автомобилях пересекали государственную границу Украины в направлении Европейского Союза. На шести автомобилях полностью упакованных наличными. Их не было в стране", – говорит Ваганян.

На вопрос, как удалось вернуть Баканова в Украину, бизнесмен ответил, что ему об этом ничего не известно.

"Сдача" территорий

Ваганян также утверждает, что Баканов и Наумов получили через третьи страны от российских спецслужб значительные суммы денег, чтобы фактически сдать украинские территории.

"Они через Германию, мы сейчас не втягиваем сюда европейских партнеров, получили от российских спецслужб с помощью Акста (предприниматель Александр Акст. – Ред), так как у Акста есть юридические лица на территории Германии, они через Германию и через Кипр получили очень круглую сумму денег за то, чтобы сдать часть территорий Украины. Ни для кого не секрет, что произошло в первые дни войны на территории Чернобыля, ни для кого не секрет, как они (россияне. – Ред.) заходили на территорию Харьковской области, на территорию Николаевской области", – заявил предприниматель.

На уточняющий вопрос, входила ли Запорожская АЭС в эти условия, бизнесмен ответил, что "да".

"Крышевание" контрабанды

Кроме этого, бизнесмен утверждает, что СБУ под руководством Баканова занималось "крышеванием" контрабанды товаров широкого потребления и электроники.

"Предприятие "Премиум пакет" (владелец Акст), которое было кошельком Наумова и Баканова, оно в Украине было монополистом на так называемом рынке почтовых операторов. Они завозили контрабандой все товары широкого потребления – от одежды до сигарет и кальянного табака. Даже были и наркотические средства... Вся техника, все айфоны, которые продавались на территории нашего государства, были завезены через предприятие "Премиум пакет". Когда были определенные сигналы к президенту Украины, то Баканов эти сигналы просто нивелировал. Рассказывал, что Наумов эффективный правоохранительный менеджер", – сказал Ваганян.

По его словам, через эти схемы мимо государственного бюджета шли миллиарды гривен – средства "оседали" в карманах Акста и тогдашнего руководства СБУ.

Роль Акста во введении санкций СНБО

По словам Ваганяна, Акст не просто был "бизнес-партнером" Баканова и Наумова, но и имел собственных людей в департаменте СБУ, который должен был бороться с контрабандой.

Именно Акст инициировал применение санкций против конкурентов на рынке. Ваганян продемонстрировал скрин из переписки, на котором Акст якобы хвастается списком лиц, которые по его указанию внесены в санкционный список СНБО.

Чтобы избавиться от конкурентов, Акст предложил на встрече с Наумовым ввести против этих всех людей санкции.

"Для того, чтобы тот переадресовал эту информацию Баканову. Чтобы он с ним это согласовал. А все санкции были написаны у Акста на офисе. Целью было забрать огромную долю рынка и стать монополистом в контрабандной системе Украины. Чтобы у них было больше денег. Большая доля рынка. И чтобы все ехало через него", – объясняет Ваганян.

Он также заявил, что олигарх Вадим Ермолаев, которого в частности связывают с сетью колл-центров, в 2021 году откупился от санкции за 5 млн долларов и две квартиры для Баканова и Наумова в скандальном "доме Миндича" в центре Киева.

"Если санкции против контрабандистов – это была расчистка рынка под Акста и для Акста, то санкции против таких людей, как Ермолаев – это был их заработок", – объяснил Ваганян.