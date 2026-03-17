Руководитель НАБУ Кривонос требовал взятку в $120 тысяч за выделение земельного участка, – Броневицкий

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос является фигурантом уголовного производства о вымогательстве взятки за выделение земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом в 2014 году. По информации экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в то время Кривонос работал начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области, сообщает информационное агенство "Униан".

Броневицкий отмечает, что в 2014 году председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в преступный сговор с руководителем управления Госземагентства в Обуховском районе и Семеном Кривоносом. Они требовали у гражданина 120 тысяч долларов США за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Старые Безрадичи для строительства жилого дома.

Эту землю выделили и оформили на подставное лицо, которое подыскал Кривонос. Он же, как начальник регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции, способствовал беспрепятственному оформлению права собственности на это подставное лицо.

"Кривонос С.Ю. подыскивает подставных лиц, на которых в дальнейшем оформляются земельные участки, а также способствует быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района", – процитировал материалы уголовного дела Броневицкий.

По его словам, в декабре 2014 года состоялись обыски у фигурантов производства, в частности у Семена Кривоноса. Обыски проводились по месту жительства, работы, а также в его автомобиле Hyundai Santa Fe. Во время следственных действий были изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Экс-прокурор опубликовал ссылку на соответствующее постановление суда от 08.12.2014, в котором четко упоминается фамилия Кривоноса.

По словам Броневицкого, информация об уголовном деле была умышленно скрыта во время конкурса на должность директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.

Напомним, директора НАБУ Семена Кривоноса также обвиняют в том, что он усыновил ребенка, чтобы не попасть в тюрьму за подкуп избирателей после соответствующего судебного приговора. После получения амнистии он отказался от усыновления, использовав ребенка и мать как инструмент избежания уголовной ответственности за преступление.