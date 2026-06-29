Руководили авиаударом по Житомирской области: СБУ сообщила о предъявлении подозрения двум генералам РФ. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум российским генералам, причастным к организации авиаудара по Коростену в Житомирской области в ночь с 9 на 10 марта 2022 года. Известно, что именно они спланировали атаку на гражданскую инфраструктуру и отдали приказ о её проведении.

Видео дня

Фигурантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Подозрения предъявлены генерал-полковнику Александру Чайке, который на момент событий командовал войсками Восточного военного округа РФ, и генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко — командующему авиационной группой оперативной группировки войск РФ "Восток".

По их приказу российская авиация нанесла удар по жилым кварталам Коростеня как минимум 12 фугасными и осколочно-фугасными авиабомбами, изготовленными на предприятиях российского НПО "Базальт". Для проведения атаки оккупанты задействовали два бомбардировщика.

В результате обстрела один местный житель получил тяжелые ранения, а двое граждан Беларуси погибли. Также были повреждены более 50 частных домов на десяти улицах города, местный водопровод, коммерческий комплекс и станции технического обслуживания автомобилей.

На основании собранных доказательств российским генералам заочно было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются меры по привлечению их к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предателю из Луганской области, который пытал украинских военнопленных, было предъявлено подозрение. Речь идет о так называемом "оперуполномоченном исправительной колонии № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!