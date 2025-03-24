Россияне похитили не менее 164 археологических ценностей из Крыма: названы имена причастных к преступлениям

Россияне похитили более сотни археологических ценностей из оккупированного Крыма. В частности, подтвержден факт незаконного вывоза 164 археологических артефактов с полуострова, найденных при раскопках античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Украины. Такими циничными поступками агрессор пытается уничтожить все украинское.

"С 2022 года российские музеи проводят системную пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях: организуют выставки, лекции и образовательные программы, направленные на легитимизацию оккупации. Их цель – интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность".

Среди причастных лиц, занимающихся пропагандой и способствующих похищению украинских культурных ценностей на временно оккупированных территориях:

глава Всероссийского историко-этнографического музея Ирина Жукова, которая в 2024 году организовала в оккупированной Луганщине выставку "Единство сквозь века" с целью пропаганды "исторической связи Донбасса с Россией";

директор "Музея Великой Отечественной войны" Александр Школьник, на базе которого в 2023 году проводили обучение для музейщиков из оккупированного Донецка по продвижению российской истории среди посетителей музеев.

В список "похитителей наследия" также попал глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, фонд "История Отечества", который он возглавляет и российское историческое общество, имеющее 7 филиалов на оккупированных территориях Украины.

"ГУР МО отмечает – все, кто пытается переписать историю и уничтожить украинскую национальную идентичность, получат справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ограбила все украинские музеи, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины. Среди археологических ценностей – золотой гребень из кургана Солоха, клад серебряных монет из Хотина, пушка гетмана Мазепы и золотые серьги из Ольвии.

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