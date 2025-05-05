УкраїнськаУКР
русскийРУС

Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото

Ольга Ганюкова
Расследование
3 минуты
570
Развернули 'бизнес' в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и задержала четырех человек, которые пытались наладить незаконный оборот боевого оружия и боеприпасов в трех областях Украины. Злоумышленники продавали "трофейное" оружие, которое вывозили из районов боевых действий, криминалитету по всей стране.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Нацполиции. Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

В Запорожской и Львовской областях двое фигурантов занимались незаконным сбытом автоматов Калашникова. Чтобы избежать разоблачения, они разбирали оружие на части, прятали его в корпусах старых холодильников и даже в полостях металлических дверей. Такие "бытовые товары" отправляли по почте заказчикам.

Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото

На Днепропетровщине двое братьев из Никополя организовали собственную "линию поставки" противотанковых гранатометов. Один из них вывозил оружие из фронтовых районов на Запорожском направлении, а другой – занимался поиском клиентов среди местного криминалитета.

Еще один схрон нашли в лесополосе возле частного дома жителя села Прибужье на Николаевщине. Там мужчина хранил боевые гранаты и предлагал их на продажу своим знакомым с криминальным прошлым.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

Операцию проводили сотрудники СБУ во Львовской, Днепропетровской и Николаевской областях совместно с Национальной полицией. Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Вознесенской окружной и Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото
Развернули "бизнес" в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суд бросил за решетку четырех предателей с Донбасса. Все четверо воевали против Украины на стороне врага и попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!