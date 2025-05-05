Развернули 'бизнес' в трех областях: в Украине задержали торговцев трофейным оружием. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и задержала четырех человек, которые пытались наладить незаконный оборот боевого оружия и боеприпасов в трех областях Украины. Злоумышленники продавали "трофейное" оружие, которое вывозили из районов боевых действий, криминалитету по всей стране.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Нацполиции. Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

В Запорожской и Львовской областях двое фигурантов занимались незаконным сбытом автоматов Калашникова. Чтобы избежать разоблачения, они разбирали оружие на части, прятали его в корпусах старых холодильников и даже в полостях металлических дверей. Такие "бытовые товары" отправляли по почте заказчикам.

На Днепропетровщине двое братьев из Никополя организовали собственную "линию поставки" противотанковых гранатометов. Один из них вывозил оружие из фронтовых районов на Запорожском направлении, а другой – занимался поиском клиентов среди местного криминалитета.

Еще один схрон нашли в лесополосе возле частного дома жителя села Прибужье на Николаевщине. Там мужчина хранил боевые гранаты и предлагал их на продажу своим знакомым с криминальным прошлым.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

Операцию проводили сотрудники СБУ во Львовской, Днепропетровской и Николаевской областях совместно с Национальной полицией. Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Вознесенской окружной и Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суд бросил за решетку четырех предателей с Донбасса. Все четверо воевали против Украины на стороне врага и попали в плен в конце 2024 года. Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

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