Расследование НАБУ оказало влияние: Стефанишина рассказала о причинах своего увольнения с поста посла в США

По возвращении в Украину бывшая вице-премьер и экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила, почему решила покинуть дипломатическую должность. По её словам, на это повлияли ситуация в личной жизни, следственные действия в отношении близких, родителей и людей из её окружения, а также расследования НАБУ и САП.

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Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Радио Свобода". Она подчеркнула, что антикоррупционное расследование "не в последнюю очередь" повлияло на ее решение, однако не стало его основной причиной.

Бывшая посол отметила, что в последнее время личные обстоятельства требовали от нее значительного внимания. В то же время дипломатическая работа в США, по словам Стефанишиной, требует стопроцентной отдачи, поэтому совмещать ее с личными делами в Украине было нереально.

"Я приняла это решение из-за баланса событий в моей личной жизни, а также из-за того, что продолжались активные следственные действия в отношении моих близких, моих родителей, моего определенного окружения, они требовали моего постоянного внимания", — сказала она.

Стефанишина также ответила на вопрос, не было ли её увольнение попыткой покинуть пост до вручения подозрения. Она подчеркнула, что сама приняла такое решение, добавив, что её "трудно заставить".

Бывшая посол объяснила, что не хотела оказаться в ситуации, когда из-за ее увольнения президенту Владимиру Зеленскому пришлось бы публично комментировать этот вопрос на фоне расследования.

"Не было никаких вопросов относительно моей деятельности на посту посла. Я хотела бы продолжать работать, но я приняла такое решение. Потому что я не хотела создавать ситуацию, когда вопросы о моей отставке будут задавать президенту, когда ему придется что-то комментировать. Я вернулась в Украину, завершив дипломатическую карьеру", — заявила бывшая посол.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 августа НАБУ и САП сообщили Ольге Стефанишиной о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По данным следствия, дело касается, в частности, незадекларированных квартир в Киеве и пользования автомобилем Mercedes-Benz, оформленным на подчиненного.

В тот же день Высший антикоррупционный суд определил для нее залог в размере 6 млн грн. Прокуратура просила назначить залог в размере более 13 млн грн, однако суд удовлетворил ходатайство частично.

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