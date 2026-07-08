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Прятались под коробками: в Одесской области разоблачили группу мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины. Фото

Мария Дрофич
Расследование
2 минуты
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Пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины
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ВОдесской области пограничники задержали десять мужчин, которые прятались в грузовике среди коробок с мебелью. По подозрению в организации этой схемы задержали водителя транспортного средства и его сообщницу.

О раскрытии незаконной переправки сообщили в ГПСУ. По их данным, к схеме были привлечены 57-летний гражданин Молдовы и жительница Одессы того же возраста.

Что известно

По информации правоохранителей, 57-летний гражданин Молдовы направлялся к выезду из Украины на грузовике, который по документам перевозил мебельные комплектующие. Во время досмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди груза десять мужчин, которые скрывались под коробками из-под мебели.

Пограничники разоблачили группу мужчин, которые незаконно пытались выехать из Украины
Пограничники разоблачили группу мужчин, которые незаконно пытались выехать из Украины

Следствие установило, что к организации этой схемы была причастна 57-летняя жительница Одессы. По данным правоохранительных органов, она подбирала желающих незаконно покинуть территорию Украины. Она размещала их в гостиницах и доставляла к месту погрузки в грузовик.

Стоимость незаконной переправки для одного "клиента" составляла от 10 до 14 тысяч долларов.

Водителя грузовика и его сообщницу задержали. Им сообщили о подозрении. Также правоохранители изъяли мобильные телефоны, грузовой и легковой автомобили, а также 11 тысяч долларов.

Пограничники разоблачили группу мужчин, которые незаконно пытались выехать из Украины
Пограничники разоблачили группу мужчин, которые незаконно пытались выехать из Украины
Пограничники разоблачили группу мужчин, которые незаконно пытались выехать из Украины

В отношении десяти мужчин, обнаруженных в грузовике, были составлены административные протоколы.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, организовавших незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях — тот, что впереди, проверял маршрут, а в другом автомобиле везли "клиента".

Также OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области правоохранители разоблачили должностное лицо регионального управления территориальной обороны, которого подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, военный чиновник за деньги помогал "оформлять" фиктивную службу и снимать людей с розыска ТЦК.

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