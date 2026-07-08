Прятались под коробками: в Одесской области разоблачили группу мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины. Фото

ВОдесской области пограничники задержали десять мужчин, которые прятались в грузовике среди коробок с мебелью. По подозрению в организации этой схемы задержали водителя транспортного средства и его сообщницу.

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О раскрытии незаконной переправки сообщили в ГПСУ. По их данным, к схеме были привлечены 57-летний гражданин Молдовы и жительница Одессы того же возраста.

Что известно

По информации правоохранителей, 57-летний гражданин Молдовы направлялся к выезду из Украины на грузовике, который по документам перевозил мебельные комплектующие. Во время досмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди груза десять мужчин, которые скрывались под коробками из-под мебели.

Следствие установило, что к организации этой схемы была причастна 57-летняя жительница Одессы. По данным правоохранительных органов, она подбирала желающих незаконно покинуть территорию Украины. Она размещала их в гостиницах и доставляла к месту погрузки в грузовик.

Стоимость незаконной переправки для одного "клиента" составляла от 10 до 14 тысяч долларов.

Водителя грузовика и его сообщницу задержали. Им сообщили о подозрении. Также правоохранители изъяли мобильные телефоны, грузовой и легковой автомобили, а также 11 тысяч долларов.

В отношении десяти мужчин, обнаруженных в грузовике, были составлены административные протоколы.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, организовавших незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях — тот, что впереди, проверял маршрут, а в другом автомобиле везли "клиента".

Также OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области правоохранители разоблачили должностное лицо регионального управления территориальной обороны, которого подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. По данным следствия, военный чиновник за деньги помогал "оформлять" фиктивную службу и снимать людей с розыска ТЦК.

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