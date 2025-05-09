Во время оккупации Купянска местный предприниматель помогал российским военным — проводил им интернет в захваченные здания и установил коммуникационное оборудование. Он также создал точку доступа к сети, через которую жители могли звонить за деньги.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным прокуроров, мужчина в собственном офисе обустроил пункт доступа к интернету для осуществления звонков, за которые местные жители платили на месте наличными.

Кроме того, предприниматель имел в распоряжении специальное оборудование, что позволяло ему проводить ремонтные и восстановительные работы поврежденной оптико-волоконной сети. Его деятельность способствовала работе оккупационных структур — интернет был проведен в здания суда, полиции, таможни и учебных заведений, которые захватили российские военные и представители незаконной администрации.

На одной из серверных точек мужчина активировал специальное приложение для связи, которое находилось под контролем военных РФ и коллаборационистов.

После деоккупации Купянска злоумышленник переехал в Харьков, пытаясь избежать ответственности. Однако сотрудники полиции и СБУ разоблачили его и собрали убедительную доказательную базу.

Сейчас обвинительный акт по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) направлено в Основянский районный суд г. Харькова. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, в Харькове заочно будут судить предательницу, которая во время захвата Купянска руководила финансами захватчиков в оккупационной администрации. Перед освобождением города Вооруженными силами Украины обвиняемая сбежала в Россию, где сейчас скрывается от следствия. За коллаборационистскую деятельность ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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