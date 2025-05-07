Притворялся военным: СБУ задержала шпиона ФСБ на Сумщине. Фото

В Сумской области местный житель переодевался в пиксельную форму и выдавал себя за военного ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны для ФСБ РФ. Мужчину разоблачила и задержала Служба безопасности Украины.

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Агенту страны-агрессора 44 года. Установлено, что он на рейсовых автобусах объезжал приграничную местность, чтобы следить за украинскими воинами на Курском направлении, и скрыто фиксировал пункты базирования и маршруты движения защитников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Собранную информацию предатель передавал куратору из ФСБ через интернет-мессенджер.

"При этом в них были кодовые слова, которые свидетельствовали, например, о выходе агента на связь и его готовности предоставить отчет", – рассказали в ведомстве.

Враг планировал использовать агентурные сведения для ударов по локациям Сил обороны.

СБУ задержала помощника российских оккупантов с поличным, когда он находился возле объекта ВСУ.

На месте происшествия у мужчины изъят мобильный телефон с анонимным чатом, куда он отсылал для ФСБ зашифрованную информацию, в частности, геолокационные координаты.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное, а также конфискация имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть российского ГРУ, которая помогала оккупантам проводить информационно-психологические спецоперации. В Киеве, Днепре и Хмельницком задержаны три человека, которые сотрудничали с врагом.

– В Николаеве контрразведка СБУ разоблачила и задержала 31-летнего местного жителя, работавшего на российские спецслужбы. Его задачей было собирать данные для ударов по городу и находить способы обхода украинских систем ПВО.

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