Приковал человека наручниками к лестнице: в Закарпатье будут судить сотрудника ТЦК. Фото

ВЗакарпатье предстанет перед судом сотрудник территориального центра комплектования, которого обвиняют в пытках военнообязанного. По данным следствия, мужчину приковали наручниками к металлической лестнице и оставили в таком состоянии на всю ночь.

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Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обстоятельства дела

Как установило следствие, инцидент произошел в марте 2026 года на территории одного из временных мобилизационных пунктов районного ТЦК и СП в Закарпатской области. Военный пытался заставить военнообязанного остаться на пункте, применив к нему физическое ограничение свободы.

С этой целью мужчину приковали наручниками к металлической лестнице и оставили без возможности передвижения на всю ночь. По версии следствия, такие действия причинили потерпевшему значительные физические и моральные страдания.

Расследование и предъявление обвинения

Сотрудники ГБР при содействии Военной службы правопорядка ВСУ провели комплекс следственных действий. Были изъяты служебная документация и материалы внутренних проверок, допрошены потерпевший, свидетели, а также представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Кроме того, следователи изучили записи с нагрудных камер сотрудников полиции. На основании собранных доказательств фигуранту инкриминируют пытки – умышленное причинение сильных физических и моральных страданий с целью принуждения к действиям вопреки собственной воле. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Другие эпизоды и разбирательства

Параллельно продолжается досудебное расследование в отношении других должностных лиц этого же ТЦК и СП. Речь идет о временном исполняющем обязанности начальника центра и начальнике подразделения воинского учета, которых подозревают в незаконном удержании и пытках военнообязанных.

Материалы по их делам выделены в отдельные уголовные производства. Ранее им уже было предъявлено подозрение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгороде перед судом предстал начальник Ужгородского РТЦК СП, которого обвинили в препятствовании деятельности сотрудников офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из сотрудников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита.

Также мы писали о том, что в Харькове разоблачили группу военнослужащих, которых подозревают в похищении и пытках гражданских лиц под видом проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и применяли силу и угрозы.

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