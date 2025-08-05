Приказал расстрелять 'Градами' центр Херсона: подполковника армии РФ приговорили к пожизненному заключению. Фото

Во вторник, 5 августа, суд вынес приговор командиру артиллерийского полка РФ Дмитрию Жарких, который приказал обстрелять центр Херсона из "Градов" и совершал военные преступления против гражданского населения Украины. Он заочно приговорен к пожизненному заключению.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что это первый приговор, вынесенный за обстрелы Херсона.

Как установила Служба безопасности Украины, Жарких занимал должность командира 8-го артиллерийского полка береговой обороны черноморского флота РФ. В декабре 2022 года он лично руководил артобстрелом освобожденной части Херсона.

Подразделение, под его руководством, совершило атаку из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и осколочно-фугасными снарядами, обстреляв густонаселенные центральные районы города. Отмечается, что подчиненные Жарких осуществляли удар по городу с левобережной части Херсонской области.

Снаряды попали в жилые дома, медицинское учреждение и другие важные объекты гражданской инфраструктуры. В результате преступных действий российского подполковника Жарких погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, еще более 60 человек получили ранения различной степени.

За эти террористические действия российский диктатор Путин наградил 8-й артиллерийский полк РФ почетным званием "гвардейский".

На основе собранных доказательств и материалов следствия СБУ, суд признал подполковника ВС РФ Дмитрия Жарких виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины), и заочно приговорил к пожизненному лишению свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайку. Именно он приказал бомбить поселок Тетеревское Киевской области в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции установили личность командира ВС РФ, который причастен к военным преступлениям на Киевщине в марте 2022 года. Злоумышленник отдал своим подчиненным приказ расстрелять автомобили с гражданскими, которые пытались убежать от оккупации. Оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!