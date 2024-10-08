В Украине вскрыли земельную схему на 54 млн грн: подозревают чиновника из Госгеокадастра

В Житомирской области разоблачили земельную коррупцию, которая нанесла 54 млн грн убытков. О подозрении объявили екс-руководителю областного Госгеокадастра. Вероятно, речь идет об Александре Смолянюке.

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О схеме сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Официально имя фигуранта не указано, однако, как утверждает журналист Олег Новиков, им является именно Смолянюк.

"НАБУ и САП сообщили бывшему и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области о подозрении в злоупотреблении служебным положением и причинении сельхозпредприятию свыше 54 млн грн убытков", – говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, чиновник в 2021 году вопреки действующему законодательству и многочисленным судебным решениям в пользу сельхозпредприятия прекратил его право постоянного пользования земельными участками общей площадью почти 5 тыс. га. Также он отменил регистрацию соответствующих госактов.

При этом должностное лицо пыталось передать эти земельные участки в постоянное пользование другому лицу якобы для ведения сельского хозяйства. Эти действия и нанесли частной фирме ущерб на сумму более 54 млн грн.

Подозрение вынесено по ч. 2 ст. 364 УК Украины – "Злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В дополнение к основному наказанию предполагается наложение штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это от 8500 до 17 000 грн.

Кто такой Александр Смолянюк из Житомирского госгеокадастра

Александр Смолянюк с февраля 2020 года исполнял обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области. Сейчас главой ведомства является Ольга Петренко.

К тому же, с 2017 года, чиновник занимался охраной земель и вопросами их использования в Житомирской области. Работал в Коростенском, Лугинском, Народицком, Овручском, Олевском районах.

На протяжении всей своей карьеры Смолянюк занимался земельными вопросами. Его первым местом работы в 2013 году стало управление Госземагентства в Коростенском районе Житомирской области.

Там он работал главным специалистом юридического сектора. В структуры Госгеокадастра попал с 2016 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко была отстранена от выполнения обязанностей. Ее поймали на взятке в $40 тыс. (более 1,6 млн грн).

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