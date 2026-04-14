После Миндича и Цукермана: медиа призвали Украину подать запрос на экстрадицию экс-владельца 'Дельта банка' Лагуна

Правоохранительные органы должны подать запрос в соответствующие структуры в Австрии относительно экстрадиции в Украину экс-владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна, который объявлен в международный розыск и скрывается в Вене от украинского правосудия. Об этом говорится в материале издания Коротко.Про., пишут "Украинские новости".

К такому выводу журналисты пришли после обнародования в СМИ информации о том, что в конце марта Офис Генерального прокурора направил в Израиль запрос на экстрадицию фигурнатов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.

"Это произошло через менее чем полгода после обнародования основной части расследования и буквально через несколько недель после инициирования процедуры объявления в международный розыск. Этот пример создает надежду, что и в отношении других фигурантов масштабных уголовных дел по хищению государственных средств вскоре могут быть также инициированы процедуры экстрадиции", - говорится в материале. Среди таких примеров может быть и Лагун.

Журналисты отмечают, что в целом процедура подачи запроса и последующей экстрадиции из Австрии должна быть существенно проще, чем процедура в Израиле. "Согласно местному законодательству, выдача граждан иностранных государств невозможна только в случае, если речь идет о политических преследованиях, если деяние не является наказуемым на территории Австрии, на родине есть угроза смертной казни или если есть риск, что не будет соблюдено право на справедливый суд", - говорится в статье. Президент Владимир Зеленский еще в июне 2025 года обращался напрямую именно к правительству Австрии с просьбой содействовать в выдаче украинских олигархов и других сомнительных персонажей, скрывающихся в европейской столице от ответственности за совершенные в Украине - преимущественно экономические и коррупционные преступления.

За это время ситуация с экс-владельцем "Дельта банка" не сдвинулась с места. "Во-первых, уголовные дела Лагуна, среди которых и производства, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро - это исключительно экономические преступления: вывод в оффшоры рефинансирования Национального банка, хищение кредитных средств государственных финучреждений, мошеннические схемы с кредитами на подставные компании с фиктивными залогами. Поэтому здесь не может быть даже намека на политическое преследование. Тем более, сам Лагун постоянно пытается избавиться от долгов, периодически инициируя собственное банкротство как физического лица", - говорится в материале.

Во-вторых, в отличие от Миндича и Цукермана, которым по схеме в "деле Мидас" вменяют хищение около $100 млн, убытки от схем Лагуна достигают более 1,5 млрд долларов. "Только перед одним Фондом гарантирования вкладов фактический долг Лагуна и его сообщников достигает 23 млрд грн. При этом в позапрошлом году он "легко" проиграл в Лондонском суде более $120 млн группе компаний "Фокстрот", заплатив только за услуги юристов минимум $2-3 млн. Это говорит еще и о необходимости активизировать поиск активов бывшего банкира за рубежом", - сказано в материале.

Журналисты добавляют, что с момента объявления экс-владельца "Дельты" в международный розыск в октябре 2023 года прошло уже более 2,5 лет, местонахождение беглеца установлено (он сам подтверждает это место во время включений в судебные заседания онлайн). "Учитывая все перечисленные факты, правоохранительные органы должны были бы гораздо активнее (примерно в 10 раз, если брать за основу расчетов размер нанесенного ущерба) инициировать экстрадицию экс-банкира из Вены. И - очень вероятно, такой запрос имел бы большую вероятность успеха", - говорится в статье.

По мнению авторов, дополнительным аргументом может стать пребывание Лагуна в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны с сентября 2025 года по сотрудничество с россией, в частности финансовым советником и "кошельком" Владимира Путина - американским переговорщиком и главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"Как показал недавний пример с другим подсанкционным олигархом Константином Жеваго, а также с обысками в мюнхенском доме экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы (который даже переехал после этого в Австрию), украинские правоохранительные органы - при большом желании - потенциально могут организовать следственные действия на территории Европейского союза без особых проблем", - отмечает издание.