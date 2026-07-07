Пошел в СЗЧ и растлил 15-летнюю девушку: как суд наказал мобилизованного в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы мобилизованного военнослужащего, который самовольно покинул место службы и, находясь вне воинской части, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Приговор по делу вынес Косовский районный суд Ивано-Франковской области.

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Сведения о деле обнародованы в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области. В документе приведены обстоятельства самовольного оставления места службы, показания обвиняемого, потерпевшей, свидетелей, а также мотивы, которыми руководствовался суд при вынесении решения.

Самовольное оставление службы

Суд установил, что мужчину мобилизовали в апреле 2025 года и назначили пулеметчиком штурмового отделения одной из воинских частей. Во время службы он получил ранение и проходил стационарное лечение в военном госпитале Харькова.

17 июля 2025 года его выписали из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии из-за нарушения больничного режима. После этого военнослужащий должен был вернуться к месту временного дислоцирования подразделения вблизи Покровска в Донецкой области.

Однако, как установил суд, он уехал домой и без законных оснований находился вне места службы с 19 июля по 6 августа 2025 года. В этот период, по данным следствия, мужчина вступал в половые отношения со своей 15-летней односельчанкой.

Показания в суде

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину в неявке на службу по статье 407 Уголовного кодекса Украины. В то же время в отношении половых сношений с несовершеннолетней он признал вину лишь частично.

Мужчина заявил, что не знал точного возраста девушки, хотя подтвердил, что давно знаком с ней и её матерью, поскольку они являются соседями. По его словам, близкие отношения происходили по обоюдному согласию. Также он сообщил суду о искреннем раскаянии и попросил не назначать ему сурового наказания.

Потерпевшая давала показания в присутствии психолога и законного представителя. Она рассказала, что знакома с мужчиной около трех лет, знала о его возрасте и службе в Вооруженных силах Украины. По словам девушки, встречи происходили регулярно – в его доме или в автомобиле, когда жены обвиняемого не было дома.

Потерпевшая также отметила, что чаще всего именно мужчина звонил ей и предлагал встретиться. В то же время в ходе судебного процесса она вместе с законным представителем подала письменное заявление с просьбой не учитывать ранее озвученные утверждения об угрозах, отметив, что отношения складывались добровольно.

Мать несовершеннолетней сообщила суду, что дочь несколько раз ночью уходила из дома и возвращалась только под утро. После этого девушка рассказала матери, что встречалась именно с обвиняемым. Женщина подчеркнула, что мужчина точно знал реальный возраст её дочери.

Также в суде выступила бывшая любовница подсудимого. Она заявила, что во время совместного празднования дня рождения заметила его знаки внимания к 15-летней девушке и прямо предупредила мужчину о том, что она является несовершеннолетней.

Выводы экспертиз и приговор

В ходе рассмотрения дела суд изучил заключения судебно-психиатрических экспертиз обвиняемого и потерпевшей.

Эксперты установили, что мужчина полностью вменяем. По своему психическому состоянию он мог осознавать свои действия и управлять ими во время совершения инкриминируемых правонарушений.

В то же время судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшей показала, что девушка страдает повышенной тревожностью, эмоциональной уязвимостью и сниженным уровнем критичности суждений. Специалисты пришли к выводу, что она могла понимать физический характер происходящего, однако не осознавала полного социального значения таких действий. Поэтому, по заключению экспертов, несовершеннолетняя не могла оказать сопротивление взрослому мужчине. Также у девочки зафиксировали эмоциональное напряжение, связанное с психотравмирующей ситуацией и осуждением со стороны близких.

По итогам рассмотрения дела Косовский районный суд признал мужчину виновным в совершении двух уголовных правонарушений. По части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины ему назначили три года ограничения свободы, а по части 5 статьи 407 УК Украины – пять лет лишения свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса Украины суд определил окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим. В итоге мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд также подчеркнул, что в данном деле применение статей 69 или 75 УК Украины в отношении более мягкого наказания или освобождения от его отбывания с испытательным сроком является юридически невозможным.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшей и постановил взыскать с осужденного 70 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда в пользу девочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд предстанет тренер по джиу-джитсу, который, по данным следствия, совершал сексуальные преступления в отношении двух 11-летних девочек, пользуясь возможностью проведения индивидуальных тренировок. Они были совершены в Киеве и Запорожье.

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