Группа пророссийских депутатов в Днепре во главе с Загидом Красновым дестабилизирует ситуацию. На сессии Днепровского горсовета Загид Габибуллаев Краснов потребовал предоставить ему право общаться на русском языке, назвал его "днепропетровским" и отказался говорить иначе.

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Об этом сообщил "Днепр Оперативный". Канал опубликовал видео выступления пророссийского депутата.

"Якщо ви сейчас мені не дадите можливість говорити на російській мові, на дніпропетровській мові і не будете писати омбудсменові, я тоже готовий розмовляти і дальше спілкуватися", – заявив Краснов.

На этом он не остановился и начал оскорблять присутствующих депутатов. Нарушая законодательство, Краснов на русском языке начал выкрикивать оскорбительные слова в адрес присутствующих депутатов Днепровского горсовета, называя их "ничтожествами".

Несмотря на замечания, Краснов продолжал кричать, презирая общину и выражая неуважение ко всем украинцам, которые сегодня борются за независимость в войне с Россией.

"Вопрос к СБУ — это уже сепаратистский замах на создание Днепропетровской народной республики со стороны соратника Царёва-Медведчука или ещё нужно немного потерпеть эту политическую несостоятельность", – задал риторический вопрос канал "Днепр. Оперативный".