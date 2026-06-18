Помогал пытать украинских пленных: освобожденному из плена нацгвардейцу объявили о подозрении. Фото

В Украине сообщили о предъявлении подозрения военнослужащему Национальной гвардии, которого подозревают в жестоком обращении с украинскими пленными во время пребывания в российском плену. По данным следствия, мужчина сотрудничал с оккупационной администрацией и участвовал в пытках соотечественников.

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В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в СБУ и ГБР.

Как установило следствие, военный попал в плен в июне 2022 года. Находясь в одной из колоний на временно оккупированной территории Донецкой области, он согласился на сотрудничество с представителями РФ. За это получил привилегированное положение среди других пленных и был назначен так называемым "завхозом" одного из бараков в колонии в оккупированной Горловке.

На этой "должности" подозреваемый выполнял указания оккупационной администрации и фактически контролировал других пленных.

По данным правоохранительных органов, он систематически оказывал психологическое и физическое давление на украинских военнопленных: угрожал насилием, заставлял их выполнять изнурительные физические упражнения, длительное время находиться на холоде без надлежащей одежды, а также применял силу.

Кроме того, подозреваемый сообщал администрации колонии о пленных, которые отказывались подчиняться установленным правилам. После таких сообщений к ним применялись дополнительные наказания и жестокое обращение.

Следствие установило, что в результате действий подозреваемого погиб по меньшей мере один украинский военнослужащий, еще десятки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В марте 2025 года фигурант был освобожден в ходе обмена военнопленными между Украиной и Россией. После возвращения правоохранители собрали показания других освобожденных бойцов, которые находились вместе с ним в плену. Их показания подтвердили факты сотрудничества с оккупантами и участия в издевательствах.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого был изъят мобильный телефон с доказательствами его противоправной деятельности. Также был назначен ряд экспертиз, которые подтвердили факты пыток и моральных страданий потерпевших.

Действия военнослужащего квалифицированы по части второй статьи 431 Уголовного кодекса Украины " – " — жестокое обращение с военнопленными со стороны пленного, находившегося в положении старшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, предателю из Луганской области, который пытал украинских военнопленных, было предъявлено подозрение. Речь идет о так называемом "оперуполномоченном исправительной колонии № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР".

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