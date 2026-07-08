Помогал оккупантам: в Херсонской области будут судить мужчину, который получил "должность" от врага

В Украине будут судить еще одного предателя, который после частичной оккупации Херсонской области начал сотрудничать с врагом. Мужчина присоединился к партии "Единая Россия" и решил начать "политическую карьеру".

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Однако теперь ему грозит суровое наказание в соответствии с уголовным законодательством Украины. Об этом сообщает портал "Хочу к своим".

Политическая "карьера" на оккупированных территориях

Следствие установило, что во время оккупации части Херсонской области фигурант решил пойти на сотрудничество с врагом. Мужчина присоединился к прокремлевской партии "Единая Россия".

Уже в апреле 2024 года он принял участие в незаконных выборах и получил "мандат", избравшись в так называемый "совет депутатов Олешковского муниципального округа Херсонской области".

Снабжение российской армии

Полученный от оккупантов "статус" обвиняемый использовал для ведения подрывной деятельности против Украины. В частности, он организовал сбор и передачу материальных ресурсов для подразделений оккупационной армии, воюющих на территории Херсонщины.

Фигурант обеспечивал российских военных детекторами БПЛА и рациями, оптическими приборами и генераторами, маскировочными сетками и инструментами для ремонта, медицинскими препаратами.

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя региона. Его обвиняют в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Специальное досудебное расследование по данному факту осуществляли сотрудники Управления СБУ в Херсонской области. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки, который работал в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

Как сообщал OBOZ.UA, силовикам также удалось поймать глубоко законспирированного агента ФСБ в Херсоне, которым оказался завербованный гражданин Южного Кавказа. Мужчина с 90-х годов проживал в Украине по поддельному паспорту, возглавляя под прикрытием местную общественную организацию, и наводил огонь на пункты базирования и позиции украинских войск в Херсонской области.

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