Получили реальные сроки: в Украине осудили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск

В Украине осудили двух российских агентов. Они, в частности, обвинены в том, что помогали оккупантам наступать на Покровск (Донецкая область).

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Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что женщины-предательницы получили реальные сроки наказания.

"Осуждены еще двое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые корректировали вражеский огонь по защитникам Донетчины", – говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, злоумышленницы отслеживали для оккупантов геолокации украинских войск на Покровском направлении. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, систем ПВО, артпозиций и логистических складов ВСУ.

Агентурные сведения враг использовал для подготовки боевых операций с применением управляемых авиабомб, дронов и ракетного вооружения.

Так, одна из агенток по поручению куратора пыталась выявить позиции украинских подразделений радиоэлектронной борьбы, по которым рашисты планировали осуществить прицельный авиаудар.

Впоследствии она выехала в Днепропетровскую область, где надеялась "потеряться" от правосудия, но вскоре была задержана Службой безопасности. Суд назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вторая агент выполняла задание сотрудника центра спецназначения российского ГРУ "Сенеж". По его инструкции женщина шпионила за движением колонн бронетехники Сил обороны в направлении передовой восточного фронта.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале 2024 года по месту жительства. С учетом сотрудничества со следствием, суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии с совершенными преступлениями обе агентки признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– Ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

– Ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали 34-летнего мужчину, который по заказу российской ФСБ собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города. Оккупанты собирались использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов по облцентру.

Недавно также был задержан еще один агент ФСБ – 42-летний продавец детских колясок, в задачи которого входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО в Харькове.

Более того, СБУ задержала "крота" ФСБ в Силах обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь и готовил прорыв оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела Шевченковского и Слободского районов города пострадали мирные жители.

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