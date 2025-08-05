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Получили реальные сроки: в Украине осудили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск

Анна Павлова
Расследование
2 минуты
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Получили реальные сроки: в Украине осудили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск

В Украине осудили двух российских агентов. Они, в частности, обвинены в том, что помогали оккупантам наступать на Покровск (Донецкая область).

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Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что женщины-предательницы получили реальные сроки наказания.

Получили реальные сроки: в Украине осудили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск

"Осуждены еще двое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые корректировали вражеский огонь по защитникам Донетчины", – говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, злоумышленницы отслеживали для оккупантов геолокации украинских войск на Покровском направлении. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, систем ПВО, артпозиций и логистических складов ВСУ.

Агентурные сведения враг использовал для подготовки боевых операций с применением управляемых авиабомб, дронов и ракетного вооружения.

Так, одна из агенток по поручению куратора пыталась выявить позиции украинских подразделений радиоэлектронной борьбы, по которым рашисты планировали осуществить прицельный авиаудар.

Впоследствии она выехала в Днепропетровскую область, где надеялась "потеряться" от правосудия, но вскоре была задержана Службой безопасности. Суд назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Получили реальные сроки: в Украине осудили двух российских агенток, которые помогали оккупантам наступать на Покровск

Вторая агент выполняла задание сотрудника центра спецназначения российского ГРУ "Сенеж". По его инструкции женщина шпионила за движением колонн бронетехники Сил обороны в направлении передовой восточного фронта.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале 2024 года по месту жительства. С учетом сотрудничества со следствием, суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии с совершенными преступлениями обе агентки признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– Ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

– Ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали 34-летнего мужчину, который по заказу российской ФСБ собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города. Оккупанты собирались использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов по облцентру.

Недавно также был задержан еще один агент ФСБ – 42-летний продавец детских колясок, в задачи которого входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО в Харькове.

Более того, СБУ задержала "крота" ФСБ в Силах обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь и готовил прорыв оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела Шевченковского и Слободского районов города пострадали мирные жители.

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